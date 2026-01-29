El albañil que pulverizó la historia de las apuestas

Óscar Mosquera, un joven de 31 años natural de Fontao y vecino del barrio compostelano de A Choupana, ha pasado de los andamios al olimpo de las apuestas deportivas tras lograr el premio más alto jamás entregado por Winamax en España: el récord histórico asciende a más de 630.000 euros. Lo que comenzó como una tarde de aburrimiento frente al televisor terminó convirtiéndose en una hazaña estadística sin precedentes: una combinada de 22 eventos que transformó un bono de pocos euros en una fortuna que ya ha cambiado su vida de un día para otro por completo.

La historia se fraguó un jueves de Champions League. Mosquera, que llevaba apenas tres días con la cuenta abierta en la plataforma, decidió invertir los 10 euros que le habían regalado. «Eu estaba na casa aburrido e había Champions por riba ese día. Déronme os 10 euros, cinco aposteinos a Vinicius e ao Madrid. Empecei a apostar e o Booster empezou tamén a aumentar, seguín apostando e seguín completando ata 22», relata. La hoja de ruta incluyó fútbol, baloncesto, el rendimiento de Cristiano Ronaldo y un último partido de tenis que mantuvo la tensión hasta el final. Al comprobar la aplicación de madrugada, no se lo creía: «Cando entro na aplicación e vin todo en verde flipei».

El impacto emocional fue inmediato, impidiéndole conciliar el sueño desde entonces. «Estou flipando. Entereime o mesmo día porque xa non durmín. Deiteime ás seis da mañá», confiesa Óscar Martínez, que al despertar se encontró con el reconocimiento oficial de la casa de apuestas: «Ao día seguinte xa tiña moitas chamadas perdidas de Winamax para darme a noraboa e facerme a transferencia». Pese a que la presión fiscal es alta –Hacienda se ha llevado el 47 por ciento del total–, el dinero restante ha sido suficiente para liquidar deudas y darse los primeros caprichos: un Audi A3 Sportback, un iPhone 17 y ropa nueva.

Tras años trabajando duro en la construcción, como pintor y albañil, el agraciado de Fontao tiene claro que este «pelotazo» es su pasaporte hacia una estabilidad laboral diferente. Con seis años de residencia en Santiago a sus espaldas, su objetivo ahora es emprender y abrir un bar en la ciudad. Mientras tanto, la comunidad de apostadores sigue de cerca sus pasos, ya que aún dispone de 100.000 euros en bonus para seguir operando en la plataforma. «Costoume asimilalo porque levo dende que me tocou durmindo mal», admite el joven, que no descarta seguir vinculado al mundo de los pronósticos si el interés del público continúa: «Seguramente, se me ficha Winamax algo seguirei apostando porque a xente quere que faga apostas».

La historia de este nativo de Fontao es, en el fondo, la de un trabajador que ha encontrado un respiro. «Eu estiven sempre na construcción, de pintor e albalinería», recuerda, subrayando un pasado de madrugones que ahora se transforman en noches de insomnio por un motivo más dulce. Su éxito representa la posibilidad real de echar raíces en Santiago con ese bar que ya proyecta.

Rareza

Cabe recordar que ganar en las apuestas es una rareza estadística, ya que el sistema garantiza siempre el beneficio de «la casa». La facilidad de acceso móvil ha generado una ola de detractores debido al alarmante aumento de la ludopatía juvenil, transformando el juego en una trampa de deuda y adicción. Por eso, lo de Óscar Mosquera hay que enmarcarlo dentro de la anomalía.