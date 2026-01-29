Acordonan una zona de la calle Calvo Sotelo de A Estrada por el desprendimiento de uralita de un tejado

Los efectivos de Emerxencias A Estrada acudieron este jueves, en torno a las 20.00 horas, a la calle Calvo Sotelo para acordonar el entorno de la fachada del edificio número 11, tras desprenderse varios fragmentos de uralita de su tejado.

Los agentes comprobaron que la zona y la infraestructura y procedieron a la delimitación del punto afectado, para garantizar la seguridad del peatón en caso de que haya más caídas de materiales.

Emerxencias evaluó la logística para acceder hasta la cubierta del séptimo piso, de forma que pudiera realizar las comprobaciones necesarias para evitar posibles peligros.

A mayores, también registraron algunas incidencias en el rural a causa del temporal, relacionadas principalmente con caídas de árboles.