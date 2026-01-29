Acordonan una zona de la calle Calvo Sotelo de A Estrada por el desprendimiento de uralita de un tejado
También se registraron algunas incidencias en el rural a causa del temporal, relacionadas principalmente con caídas de árboles
Los efectivos de Emerxencias A Estrada acudieron este jueves, en torno a las 20.00 horas, a la calle Calvo Sotelo para acordonar el entorno de la fachada del edificio número 11, tras desprenderse varios fragmentos de uralita de su tejado.
Los agentes comprobaron que la zona y la infraestructura y procedieron a la delimitación del punto afectado, para garantizar la seguridad del peatón en caso de que haya más caídas de materiales.
Emerxencias evaluó la logística para acceder hasta la cubierta del séptimo piso, de forma que pudiera realizar las comprobaciones necesarias para evitar posibles peligros.
A mayores, también registraron algunas incidencias en el rural a causa del temporal, relacionadas principalmente con caídas de árboles.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana