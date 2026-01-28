Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilariño reclama apoyo al agro tras el acuerdo con Mercosur

REDACCIÓN

Lalín

El BNG de Lalín llevará a pleno una moción de apoyo a las reivindicaciones del sector agroganadero gallego ante el impacto que supondría el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Su portavoz, Francisco Vilariño, propone que se inste a Xunta y Gobierno central a oponerse a este acuerdo, rechazar la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de recortar más de un 22% los fondos de la PAC para el período 2028-2034 y exigir una mejora en la financiación para estos años en Galicia.

También pide a la Xunta vacunaciones a indemnizaciones por la Dermatosis Nodular Contagiosa o reformar la Lei da Cadea Alimentaria.

