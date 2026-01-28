Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Un total de 37 trabajos entran en la final del concurso de dibujo de la feria de apicultura

El número de participantes se acercó a los 160

Liñares acudió al Golmar, ayer, con el edil Avelino Souto.

Liñares acudió al Golmar, ayer, con el edil Avelino Souto.

REDACCIÓN

Lalín

El apicultor David Liñares, promotor de la Feria Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, en colaboración con el Concello, desarrolló la cuarta edición del concurso de dibujo apícola que se desarrolla por todos los centros de Infantil y Primaria lalinenses.

Entre los días 20 y 27 de enero, David Liñares recorrió todos los colegios lalinenses con un programa divulgativo para acercar a la infancia la importancia de las abejas, de la biodiversidad y del cuidado del medio ambiente, al tiempo que se desarrolló la cuarta edición del concurso de dibujo escolar de temática apícola, en el que participaron alrededor de 160 niños de 4º curso de Primaria. Son de los CEIP Vicente Arias de la Maza, Xoaquín Loriga, Varela Buxán, Xesús Golmar y Manuel Rivero, así como el centro Scientia Lalín. El alumnado presentó dibujos de temática apícola y estilo libre,con los que se realizó una preselección de los mejores trabajos en cada colegio, resultando un total de 37. Estos escolares finalistas serán convocados al acto de entrega de premios, en el que se distinguirán el primer, segundo y tercero premio que tendrá lugar este sábado en la carpa del Campo da Feira Vello durante la inauguración de la Feria Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, a partir de las 12 .00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents