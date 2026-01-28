Un total de 37 trabajos entran en la final del concurso de dibujo de la feria de apicultura

El apicultor David Liñares, promotor de la Feria Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, en colaboración con el Concello, desarrolló la cuarta edición del concurso de dibujo apícola que se desarrolla por todos los centros de Infantil y Primaria lalinenses.

Entre los días 20 y 27 de enero, David Liñares recorrió todos los colegios lalinenses con un programa divulgativo para acercar a la infancia la importancia de las abejas, de la biodiversidad y del cuidado del medio ambiente, al tiempo que se desarrolló la cuarta edición del concurso de dibujo escolar de temática apícola, en el que participaron alrededor de 160 niños de 4º curso de Primaria. Son de los CEIP Vicente Arias de la Maza, Xoaquín Loriga, Varela Buxán, Xesús Golmar y Manuel Rivero, así como el centro Scientia Lalín. El alumnado presentó dibujos de temática apícola y estilo libre,con los que se realizó una preselección de los mejores trabajos en cada colegio, resultando un total de 37. Estos escolares finalistas serán convocados al acto de entrega de premios, en el que se distinguirán el primer, segundo y tercero premio que tendrá lugar este sábado en la carpa del Campo da Feira Vello durante la inauguración de la Feria Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, a partir de las 12 .00 horas.