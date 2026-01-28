El Tenorio FS presume de patrimonio

La nueva equipación del Tenorio Fútbol Sala destaca por un planteamiento que va más allá de su función deportiva y de la propia estética del club. El creativo diseño de la recién presentada vestimenta incorpora referencias explícitas patrimonio local, como el agua asociada al río Lérez y la piedra como símbolo del paisaje y la arquitectura tradicional. No obstante, el motivo central y protagonista es la Ponte Colgante de Calvelo. Este singular viaducto, junto con otros referentes patrimoniales como el monasterio de San Pedro de Tenorio, de origen medieval, o los vestigios del castro de Tenorio, forman parte de un legado histórico integrado en un entorno rural de gran valor ambiental y cultural, hoy también visibilizado a través del deporte, fuera y dentro de la pista.