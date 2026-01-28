Menos siniestros de tráfico, pero más denuncias con pérdida de puntos

El balance de la Jefatura de Tráfico para el área del destacamento de Lalín contabiliza 596 siniestros el pasado año y mantiene en torno a los 300 los atropellos de fauna. La estadística deja, además, un vuelco en los controles de drogas: se hicieron muchos menos, pero con una tasa de positivos muy superior a la de ejercicios anteriores.

Estado en que quedó el turismo que se salió ayer de la vía en Souto de Vea.

La siniestralidad en las carreteras de Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerró 2025 con 596 incidentes –daños materiales y/o con víctimas–, ligeramente por debajo de los 607 registrados en 2024, según los datos proporcionado por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. En cuanto a las víctimas, el informe de 2025 recoge dos personas fallecidas –un matrimonio de Silleda accidentado en la N-640 en Rellas–, 17 heridas hospitalizadas y 82 heridas leves.

El descenso en el número total de sucesos llega tras un 2024 en el que, pese a superar los 600 siniestros, seguía bajando el volumen de accidentes con víctimas: de 165 en 2022 se pasó a 112 en 2023 y a 94 en 2024. Aquel ejercicio se saldó con dos fallecidos y 125 heridos (11 hospitalizados y 114 leves), mientras que en 2023 la estadística reflejaba tres fallecidos, 8 heridos hospitalizados y 142 heridos leves.

Los accidentes con animales vuelven a ser uno de los grandes capítulos del balance. En 2025 se registraron 299 siniestros por atropello a especies cinegéticas, prácticamente en el mismo umbral que en 2024, cuando se contabilizaron 300 –la cifra más alta al menos desde la pandemia– y se apuntaba que la mayoría correspondían a especies cinegéticas, con el jabalí muy por delante del corzo. En 2023 habían sido 245.

En controles de alcoholemia, 2025 mantiene la tendencia de los últimos años a la baja en número de pruebas: 20.004 test, muy cerca de los 20.470 practicados en 2024. Lo relevante vuelve a estar en el porcentaje: con 400 positivos en 2025, la tasa ronda el 2%, en línea –ligeramente por encima– del 1,9% de 2024 (408 positivos) y del 1,6% de 2023 (523).

El cambio más brusco aparece en las drogas. Después de un 2024 con 830 pruebas y 237 positivos (28,5%), el pasado ejercicio baja a 241 test, pero con 161 positivos: es decir, dos de cada tres conductores sometidos a prueba dieron positivo. En 2023, con 530 controles, habían resultado positivos 221 (41,7%).

Pérdida de puntos

En paralelo, la estadística de Tráfico referida al curso pasado eleva a 3.728 las denuncias que implicaron detracción de puntos del permiso de conducir, más del doble que en el año anterior, cuando se habían tramitado 1.603. Entre las motivos más frecuentes detrás de estas retiradas de puntos figuran no llevar puesto el cinturón de seguridad, la velocidad, el alcohol, las drogas y el uso del móvil u otros dispositivos electrónicos.

Noticias relacionadas

Salida de vía en Souto de Vea y colisión en Lalín

Los servicios de emergencias atendieron ayer al mediodía una salida de vía que tuvo lugar en la PO-841 a su paso por Souto de Vea dirección A Estrada. Debido al fuerte impacto, la conductora del turismo siniestrado fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario por una unidad móvil del 061, al presentar dolor en el pecho y la cabeza; con todo, las lesiones no revestían gravedad.A este incidente se suma otra actuación en el casco urbano de Lalín durante una jornada marcada por las malas condiciones meteorológicas. Sucedió en la madrugada de ayer, en torno a las seis de la mañana, cuando se registró un siniestro vial en la rúa Areal de la capital dezana, donde un vehículo colisionó contra una señal de tráfico y un pivote, causando daños materiales en el mobiliario público de la zona. La Policía Local informa de que no hubo que registrar daños personales.