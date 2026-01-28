Silleda celebra o regreso das esculturas de Carboeiro e urxe un plan conservador
O acordo con Barcelona restitúe as figuras espoliadas a finais dos anos 50, pero a entrega en Santiago aprazáse polo temporal | O Concello pide implicación a Xunta e Deputación
O Concello de Silleda amosa a súa satisfacción polo acordo entre a Xunta de Galicia e o Concello de Barcelona que permite o retorno a Galicia de dúas figuras do tímpano do Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro. O goberno municipal cualifica o paso de «xornada histórica» e enmárcao na reparación dun espolio producido, segundo a documentación manexada nas investigacións, a finais da década dos cincuenta.
As pezas pertencen ao conxunto románico da portada principal do cenobio: un Cristo en Maxestade e unha talla cos símbolos dos evanxelistas San Lucas e San Xoán. Para o executivo local, o regreso ao territorio galego chega tras anos de reclamacións e despois de que novas pescudas reforzasen a procedencia das esculturas e as vías para a súa restitución.
A alcaldesa, Paula Fernández Pena, resume a posición municipal cunha mensaxe: «Contentos, pero co obxectivo claro: Carboeiro». Desde o Concello insisten en que a devolución a Galicia é un primeiro paso, mais defenden que o destino final debe ser o propio mosteiro, para restituír o sentido do conxunto e recuperar o vínculo co lugar do que foron retiradas.
Ese horizonte depende das condicións técnicas e de conservación. O Concello lembra que, a día de hoxe, o espazo que garante esas esixencias é o Museo das Peregrinacións, en Santiago, onde estaba prevista a recepción institucional das pezas.
A cerimonia, con todo, quedou aprazada pola meteoroloxía adversa. A borrasca ‘Joseph’ impediu aterrar o voo da delegación procedente de Barcelona e obrigou a suspender o acto no que o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ía recibir ao concelleiro barcelonés Xavier Marcè e ao director do Museu Marès, Salvador García Arnillas.
Silleda aproveita o anuncio para volver poñer o foco no estado do cenobio e reclamar á Xunta e á Deputación de Pontevedra un plan «decidido e dotado economicamente» para a conservación e mellora do mosteiro, ao entender que a situación «supera xa as capacidades municipais». O goberno local apunta necesidades pendentes en seguridade, mantemento e servizos, e destaca como prioridade a dotación de subministración eléctrica, unha carencia que –subliña– limita a xestión do espazo, condiciona a visita e dificulta calquera proxecto museográfico.
O BNG reivindica que «as esculturas agardan pola súa casa»
O BNG de Silleda tamén celebra o acordo entre a Xunta e o Concello de Barcelona, ao considerar que pecha un ciclo de demandas «sociais, investigadoras e políticas» para recuperar dúas pezas que cualifica de «patrimonio común». Para os nacionalistas, o feito de que a devolución estea encarrilada marca «un antes e un despois» para o concello e para Galicia.A voceira municipal do Bloque, Erea Rey, define a xornada como «emocionante» e salienta que «unha parte da nosa historia e do noso patrimonio volta á súa casa». Pon o foco en que as esculturas «son de todo o pobo galego» e pide que a restitución non se limite a un cambio de localización, senón que abra un proxecto máis ambicioso.Para o BNG, o obxectivo final debe ser inequívoco: que as pezas poidan estar expostas «na súa casa, Carboeiro». E matiza o requisito para facelo posible: «Ten que existir unha vontade política real para levar adiante un proxecto ambicioso de musealización», co compromiso da Deputación e da Consellería de Cultura nun plan urxente de conservación do mosteiro.A formación nacionalista reivindica tamén o traballo realizado no Parlamento galego para manter viva a reclamación e subliña que a devolución debe ir acompañada de investimentos e dunha folla de ruta que garanta que as esculturas poidan regresar «ao lugar do que nunca deberon saír».
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza