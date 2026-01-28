San Tomé de Ancorados estrena el viernes su retablo restaurado

Los vecinos de la parroquia estradense de San Tomé de Ancorados podrán asistir este viernes 30 al estreno de las obras de restauración del retablo mayor de su iglesia parroquial, una pieza que acaba de ser recuperada en virtud del convenio alcanzado entre el Concello de A Estrada, la Consellería de Cultura y la Archidiócesis de Santiago de Compostela.

El templo acogerá el viernes una misa cantada a las 19.00 horas, a la que está prevista la asistencia del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; del conselleiro de Cultura, José López; y del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, entre otros.

Las obras de restauración de este retablo comenzaron el pasado mes de agosto y fueron desarrolladas por la firma Artegal Restauraciones, con un presupuesto que se situó por encima de los 50.000 euros y que fue asumido principalmente por la Xunta de Galicia, con una aportación por parte del Concello estradense.

El alcalde de barrio de San Tomé de Ancorados, José Manuel Nogueira, explicó ayer que fue la comisión de fiestas la encargada de recoger, años atrás, el sentir vecinal y de promover la búsqueda de apoyos para poder afrontar la restauración de esta importante pieza del patrimonio artístico de A Estrada, que se encontraba en un estado de deterioro muy grave.

Un tesoro del Barroco

El retablo de San Tomé es de estilo barroco y fue realizado alrededor del año 1750 por el compostelano Luis Parcero, un escultor muy apreciado en su tiempo, que colaboró en retablos tan famosos como el de San Martín Pinario de Santiago y que en el municipio estradense dejó huella en otras iglesias, como la de Berres. Esta obra está documentada y referenciada por varias fuentes y resulta especialmente singular por presentar mucho detalle en sus decoraciones. La pieza está elaborada en madera de castaño policromada y dorada. Es una obra de gran calidad estética, llena de motivos decorativos vegetales realizados en dorado tradicional, que siguen la máxima barroca de no dejar espacios vacíos de decoración.

Sin embargo, lo que encontró el equipo de restauración fue un retablo en muy mal estado de conservación, con pérdida de elementos decorativos y un ataque grave de termita. La responsable del equipo de restauración, Carlota López, resumió que los trabajos realizados supusieron una recuperación completa del retablo. En las obras de restauración se incluyó la recuperación de tres tallas originales, San Tomé, San José y San Roque, y se busca la de cuatro más.