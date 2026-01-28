El Salón de Alimentación del Atlántico divulga su oferta en Madrid Fusión

El Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca), que celebrará su 29ª edición del 4 al 7 de junio en la Feira Internacional de Galicia, se promociona estos días en Madrid Fusión. El certamen gallego está presente en el espacio institucional que la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia tiene en este evento, que termina hoy en el Instituto Ferial de Madrid (Ifema).

Beatriz Lareo, gestora de producto de Salimat Abanca, es la encargada de difundir el salón de alimentación de Silleda en la cita. Recibió la visita, entre otros, de la conselleira do Mar, Marta Villaverde; de Julio César García, subdirector de Valorización dos Produtos do Mar; de Luis Ramos, director da Casa de Galicia en Madrid; o de los gerentes de los GDR Comarca de Lugo y Pontevedra Norte, Lorena López y Ramiro Ruibal.