Rebordelo festeja a San Blas el sábado al abrigo de una carpa calefactada
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
La Comisión de Fiestas de San Blas de Rebordelo celebran el sábado 31 su día grande con una amplia programación para todos los públicos. Los actos comenzarán con bombas y pasacalles a cargo de Os Afoutes do Canón de Pau, dando paso a la misa solemne y procesión a las 13.00 horas con el Coro Parroquial de Tenorio. Habrá sesión vermú y pulpeiro, y a las 20.00 horas, degustación de fabada gratuita. La noche la animarán Antonio Barros e Ialma, junto al trío Xtra y Dolce Vita, y se sorteará un fin de semana de turismo rural. Ante el posible ,mal tiempo, se instalará una gran carpa con calefacción.
