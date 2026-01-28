Rebordelo festeja a San Blas el sábado al abrigo de una carpa calefactada

La Comisión de Fiestas de San Blas de Rebordelo celebran el sábado 31 su día grande con una amplia programación para todos los públicos. Los actos comenzarán con bombas y pasacalles a cargo de Os Afoutes do Canón de Pau, dando paso a la misa solemne y procesión a las 13.00 horas con el Coro Parroquial de Tenorio. Habrá sesión vermú y pulpeiro, y a las 20.00 horas, degustación de fabada gratuita. La noche la animarán Antonio Barros e Ialma, junto al trío Xtra y Dolce Vita, y se sorteará un fin de semana de turismo rural. Ante el posible ,mal tiempo, se instalará una gran carpa con calefacción.