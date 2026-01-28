O Camballón ensina regueifas en Ortegal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

África García, Manuel Mella, Santi Mazás, Martín Viña e Brais Fernández, alumnos do IES Marco do Camballón, impartiron onte obradoiros de regueifas no IES de Cariño e Ortigueira. Tamén fixeron un «freestyle» e improvisaron con alumnas pandereteiras do Ortegal.

