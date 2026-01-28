Lalín presume de su cocido en Madrid Fusión
La fiesta se difunde con una degustación en este certamen gastronómico
La Feira do Cocido de Lalín sumó este martes una nueva parada de su campaña de promoción con la presentación celebrada en Madrid Fusión, en el estand de varios de los grupos de desarrollo rural, con una degustación abierta que reunió numeroso público y representación institucional y del medio rural gallego.
En el acto participaron la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde de Lalín, José Crespo, junto con varios alcaldes y representantes de distintos GDRs de Galicia. También estuvo presente Martín Alemparte Vidal, actual director de la Axencia Galega de la Calidade Alimentaria (Agaca). La degustación corrió a cargo del cocinero lalinense Álex Iglesias, que elaboró diversas preparaciones a partir de productos del cocido y también queso de Lalín, poniendo en valor a versatilidad y la calidad del producto local. Las elaboraciones se realizaron con ingredientes de Embutidos Lalinenses, pan de la panadería A Morena y vino Ponte da Boga.
Esta cita en Madrid supone una nueva presentación de la Feira do Cocido tras las ya realizadas en Lalín, Fitur y Oviedo, y después de la última acción promocional desarrollada el lunes en el Centro de Hostelería de Galicia. La actividad se enmarca en el calendario previo a las grandes convocatorias del municipio, a las puertas del fin de semana de celebración de la Feira do Mel, y como antesala de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de Galicia.
Además, ayer por la tarde se repartieron en el consistorio en menos de dos horas 3.000 entradas para la gala que la TVG emitirá el viernes desde el Lalín Arena. En el evento se entregarán los premios de gastronomía de Galicia y los de periodismo gastronómico que anualmente convoca la administración municipal lalinense.
La edil de Madrid Almudena Maíllo se integrará en la Encomenda
El alcalde de Lalín, José Crespo, anunció la incorporación de Almudena Maíllo del Valle como nueva comendadora del Cocido. Al respecto, el regidor indicó que este nombramiento responde al apoyo y colaboración que brindó desde el Ayuntamiento de Madrid como concejala de Turismo, junto con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, también comendador, para la presentación de la Feria del Cocido en Madrid, en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de la capital en 2022, en el que supuso el primer acto oficial de la Feira do Cocido bajo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y primera gastronómica internacional de España. Crespo subrayó que Almudena Maíllo representa la profesionalización de la Administración, la visión estratégica y la capacidad de impulsar proyectos que conectan territorios y personas. Reivindicó su condición de defensora del turismo sostenible, de la cooperación internacional y de la promoción cultural, «valores que encaixan á perfección coa esencia da Encomenda».Nacida en Madrid en 1977, Maíllo es licenciada en Empresariales por la Complutense de Madrid, con especialización en Dirección Financiera y Contabilidad, y completó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business School. Es edil en Madrid y responsable de los distritos de San Blas-Canillejas, Moratalaz y Hortaleza en distintas etapas. Además, desempeñó cargos en la Comunidad de Madrid y trabajó en Dragados y Construcciones.
