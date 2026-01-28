Justicia para el rey que «nació» en Dozón

El historiador Jorge Miranda y el abogado Joaquín Sánchez Garrido han elevado una petición formal al Papa León XIV para solicitar la rescisión del acuerdo administrativo que, desde febrero de 1845, mantiene los restos de los reyes visigodos Wamba y Recesvinto en un estado de «depósito provisional» en la Catedral de Toledo, según informa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Tal y como detallan los promotores de esta iniciativa ciudadana, los restos de estos dos monarcas fundamentales para la historia de España se encuentran actualmente dentro de una pequeña arqueta de madera forrada de terciopelo, situada en un nicho elevado de la capilla mozárabe, una ubicación que consideran indigna para figuras de su relevancia histórica.

Arqueta con los restos mortales de Recesvinto y Wamba.

La figura de Wamba está rodeada de un aura legendaria que se extiende hasta el corazón de Galicia, en concreto el lugar de Mosteiro (Dozón). Una vieja leyenda, recogida por Vicente Risco y Otero Pedrayo, cuenta que ahí nació el rey visigodo, donde hay una antigua casa con un escudo en el portalón de entrada y una fuente con el mismo nombre, que se considera la casa natal del monarca. La tradición oral señala que Wamba, era hijo del rey visigodo Recesvinto y de una de sus criadas, que al ser expulsada de la Corte, vino a vivir Castro Real de Dozón. Posteriormente, al morir el único hijo de Recesvinto, este mandó buscar al hijo de la criada a Dozón. Cuando llegaron para llevarlo el muchacho se encontraba arando y dijo que no quería ser rey, le amenazaron con matarlo y le obligaron a serlo. Esta conexión gallega refuerza el interés por recuperar la dignidad de los restos de un rey cuya biografía mezcla la historia de San Julián de Toledo con el mito de Mosteiro.

La misiva con destino a la Ciudad del Vaticano apela a la autoridad pontificia para que priorice la doctrina y la costumbre eclesiástica sobre el antiguo compromiso civil, permitiendo que el Reino de España asuma su responsabilidad y brinde a los monarcas un entierro con honores de Estado en un sarcófago definitivo. Esta reclamación cobra especial relevancia ante la cercanía del 800 aniversario de la construcción de la Catedral Primada de Toledo en 2026, fecha que proponen como marco ideal para resolver esta anomalía histórica de casi dos siglos. Esta batalla por la dignidad real no solo apela a protocolos vaticanos, sino que reaviva el debate sobre el patrimonio histórico nacional y la custodia de sus protagonistas. Al solicitar que los restos abandonen su «albergue temporal» en la catedral, los promotores buscan que el Estado asuma finalmente la tutela de Wamba y Recesvinto, permitiendo que dejen de ser meros objetos de depósito para convertirse en símbolos de una herencia compartida. En este escenario, la figura de Wamba emerge con una fuerza especial, pues su posible traslado a un sarcófago de Estado supondría el reconocimiento definitivo a la trayectoria de aquel monarca cuya leyenda comenzó entre los campos de Dozón y cuya memoria ha sobrevivido a siglos de olvido administrativo.

El futuro de los restos de Wamba queda ahora en manos de la Santa Sede, en un intento por cerrar una herida histórica que une a Toledo con la provincia de Pontevedra. Si el Papa León XIV atiende la súplica, el monarca que según la leyenda cambió el arado de Mosteiro por la corona de Hispania podría recibir, trece siglos después, una sepultura acorde a su linaje. Para los vecinos de Dozón y los amantes de la historia, esta iniciativa no sólo busca dignificar a un rey, sino rescatar del olvido la identidad de aquel labrador dezano cuya decisión terminó por cambiar el destino de un reino.