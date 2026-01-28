Forno afirma que el parking Europa sufre una gestión caótica y sin control

Los socialistas lalinenses denuncian que el gobierno municipal ha convertido la gestión del parking Europa en un auténtico «caos e descontrol». Su secretaria xeral y portavoz municipal, Alba Forno, señala que el sistema de gratuidad permanente de la instalación pública, sin ningún tipo de control, supone un «agravio directo» para los abonados que siguen pagando una cuota mensual de 30 euros. «Hoxe calquera persoa pode usar o parking exactamente co mesmo servizo que un abonado, pero sen pagar nada. Isto é inxusto, discriminatorio e profundamente irresponsable», afirma.

Forno indica que pudo comprobar como hay vehículos estacionados durante días sucesivos sin que exista ningún tipo de control ni consecuencia porque no hay nadie controlando la instalación. Recordó que existe una ordenanza municipal del año 2022 que establecía sanciones de 20 euros por cada 24 horas de estacionamiento continuado, y que los empleados colocaban preavisos a los vehículos, algo que no se hace porque no hay personal ni sistema ninguno de control.

Calificó la ordenanza como «unha auténtica chapuza», al recordar que incluso cuando se intentó aplicar, había personas que sacaban el coche antes de las 24 horas, daban la vuelta por la Praza da Marina y lo volvían a meter dentro, reiniciando el tiempo desde cero. «O sistema do PP no hai por onde collelo», afirmó y defendió un modelo «sensato e equilibrado», con un aparcamiento gratuito en horario comercial, pero con un sistema de cobro simbólico y de control, como tenía con el gobierno de coalición, para evitar abusos, garantizar rotación y dinamizar el comercio.

Reclama la devolución de las cuotas a los abonados desde el momento en el que se implantó la gratuidad total, ya que están pagando por un servicio que hoy recibe cualquier usuario gratis «É unha cuestión de xustiza básica», indicó, y exigió un nuevo sistema de uso justo, ordenado y funcional para evitar que el aparcamiento se convierta «nun cemiterio de coches» y pierda su razón de ser.

Denuncia el «estado lamentable» de la instalación por la falta de mantenimiento «Hai filtracións constantes de auga, grandes bolsas que non se limpan, sucidade, deficiencias graves de iluminación e unha sensación xeral de inseguridade na contorna» dijo. «O interior e o exterior presentan un estado calamitoso que está a degradar un punto central da vila», apuntó y aseveró que hay vecinos con miedo a moverse por esta zona a ciertas horas.