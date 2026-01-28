Forcarei, el lugar más lluvioso de Galicia

En ningún lugar de Galicia llovió tanto este lunes como en Forcarei. El municipio de Montes suele ser, al menos en las comarcas, la zona con mayores precipitaciones y los 155,8 litros por metro cuadrado registrados en la estación que Meteogalicia tiene en este concello lo sitúan claramente como el de más pluviosidad en una jornada en la que los vecinos del interior de la provincia habían recibido la víspera, y por primera vez, un mensaje ES-Alert.

La localidad de Páramos, en el ayuntamiento coruñés de Val do Dubra, fue el segundo lugar de la comunidad autónoma donde más llovió, pero los 132,4 milímetros registrados suponen 23,4 litros menos que los caídos en Forcarei. La estación meteorológica habilitada en Xesteiras (Cuntis) marcó el tercer registro de precipitaciones más importante de la jornada, con 123,3 milímetros. La zona del campus universitario de Vigo (120 litros por metro cuadrado) y A Granxa, en Ponteareas (112) completan las localizaciones más lluviosas del lunes.

Si observamos la evolución de precipitaciones en otros lugares de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes hay que indicar que solo Cerdedo-Cotobade se acercó a Forcarei una vez que en el lugar de Rebordelo se contabilizaron en esas 24 horas exactamente 137 milímetros, que son casi 19 menos. El organismo autonómico que analiza la meteorología dispone en la cabecera comarcal dezana de dos estaciones, una muy cerca del núcleo urbano (en el Agro de Lalín de Arriba) y otra en el lugar de Mouriscade. En esta zona de la parroquia de Vilanova es frecuente que las temperaturas marquen al menos un par de grados menos respecto al casco urbano y, a pesar de que las dos estaciones distan poco más de 5 kilómetros, el nivel de precipitaciones difiere ligeramente. Mientras en el núcleo principal la lluvia acumulada alcanzó los 61,7 milímetros, en Mouriscade fueron 71,4; es decir, casi diez litros más. En A Estrada, según el Concello, fueron 136.

En la tierras más altas como el Alto do Faro, monte que comparten el municipio de Rodeiro con el lucense de Chantada (donde se localiza el punto de medición) cayeron el lunes 67,4 litros por metro cuadrado, un poco más de los 66,3 contabilizados en la estación meteorológica emplazada en Vilarmaior, en el término municipal de Camba. Camanzo es una parroquia de Vila de Cruces. Situada en pleno valle del río Ulla, sus temperaturas son mucho más suaves que las que suelen registrarse en otros municipios dezanos en pleno invierno. El lunes fue el lugar de las comarcas donde menos llovió, con 57,7 milímetros de precipitaciones.

La lluvia apenas ha dado tregua este mes y hasta el día 26 solo un día no hubo precipitaciones en Forcarei y dos en Lalín. Si observamos la comparativa anual, el mismo período del año pasado en la capital dezana se acumularon 213,7 milímetros en solo 16 días con agua, algo más que los 205,2 que llevamos ahora. Es decir, llovió menos días pero con más intensidad. Algo semejante acontece en Forcarei, también con 16 jornadas de agua en este período de enero del año pasado, que suponen 517,8 milímetros, frente a los 499 en lo llevamos de mes. Como curiosidad el 26 de enero de 2025 también fue una jornada de intensas precipitaciones: 158 litros en Forcarei y 65,4 en Lalín, más de lo que llovió este lunes en ambos concellos.

Deplorable estado de la PO-203 entre Vilatuxe y A Cruz da Grade. |

Cortes de luz en Vilatuxe y estado de la PO-203

Vecinos de Vilatuxe se muestran hartos de los cortes de luz que se suceden en esta parroquia lalinense. Anteayer, asegura, se produjeron cerca de una treintena de interrupciones de suministro, algo que afecta no solo a los domicilios sino a los negocios. Estos problemas se suceden en días de meteorología adversa desde hace años y afecta a una zona que abarca parte de la zona urbana de Vilatuxe (Os Carballiños) pero también aldeas como Castro O A Saborida. Ayer, entre las 6.00 y las 8.00 de la mañana, se reprodujeron los microcortes. Por otro lado, vecinos también exigen a la Xunta que acometa la mejora urgente de la PO-203 que comunica la parroquia con Cruz da Grade, el límite con la provincia de Ourense. Aseguran que nunca mostró un firme con un estado tan deplorable. Si no se atienden estas dos reivindicaciones están dispuestos a cortar la carretera que pasa por la parroquia en dirección Forcarei y Pontevedra.