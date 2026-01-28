«Yo no quería ser médium, pero a veces la vida te lleva hasta tu destino»

Este viernes a las 20.00 horas, el Teatro Principal de A Estrada acogerá la charla divulgativa con el terapeuta y médium Daniel Chumillas. Enmarcada dentro del Festival Panic de cine de terror, «Consciencia más allá de la muerte» pretende ahondar en el tema espiritual y su relación con el mundo real y el cinematográfico, desde la perspectiva del experto catalán. Este estará acompañado por Pedro Pérez, junto al que intentará proponer «una charla amena, interesante, desenfadada, y que a la vez permita participar al público y sea instructiva», señala.

—Usted es psicoterapeuta y también médium. ¿Cómo conviven en su día a día como profesional estas dos facetas que, desde fuera, pueden parecer difíciles de conciliar?

No necesariamente están interrelacionadas. Hay personas que acuden a mí como terapeuta y tienen la libertad de expresar inquietudes espirituales o experiencias de ese tipo, sabiendo que las voy a entender y que no las voy a juzgar ni etiquetar de locas. Pero también hay otras personas que vienen exclusivamente a hacer terapia y que, por ejemplo, son totalmente ateas. En ocasiones atiendo a personas que atraviesan procesos de duelo y las acompaño desde su propio sistema de creencias. Cada persona es diferente y el acompañamiento se adapta siempre a quien acude a consulta.

—Comenta que de niño vivió experiencias de carácter espiritual que marcaron su camino. ¿Recuerda cuándo comenzaron y en qué momento entendió que podían ser parte de su vocación?

No recuerdo exactamente la edad, pero sí recuerdo haber tenido sustos siendo niño. Por ejemplo, movimientos de objetos en ocasiones, o despertarme mientras dormía porque alguien me llamaba por mi nombre, estando ya despierto y escuchando varias veces esa voz. La verdad es que no fue una vocación como tal. De hecho, yo no quería dedicarme a esto e incluso traté de bloquearlo durante un tiempo porque no quería tener percepciones. Pero al final la vida te lleva a lo que, supongo, es un poco tu destino. Acabé aceptándolo, formándome, entendiendo cómo funcionaba y haciendo las paces con ello.

—En la charla que ofrecerá en el Panic se abordarán cuestiones relacionadas con el terror y lo paranormal. Desde su experiencia como médium, ¿qué películas cree que se acercan más a la realidad de lo que usted vive?

-Hay varias películas que tienen una base bastante adecuada. Por ejemplo, Dragonfly o Ghost, sobre todo el tema que rodea a Whoopi Goldberg en esta última, tiene un trasfondo bastante correcto. Otra película interesante es Nosso lar, que creo que es brasileña, y también Más allá de los sueños. Esta también refleja muy bien cómo nuestro sistema de creencias y nuestras experiencias vitales pueden influir en la realidad que creamos en ese «otro lado». Son películas muy interesantes, con un fondo bastante acertado.

—¿Por qué cree que existe esa fascinación de la gente por el miedo y por acudir al cine a experimentar terror?

El miedo genera adrenalina, y la adrenalina es una especie de droga. El cine de terror nos saca de lo cotidiano, nos lleva al límite. Es una forma de hacernos sentir vivos a través de esa experiencia de miedo.

—¿Qué fue lo que le atrajo de la propuesta de Pedro Pérez para participar en el Panic? ¿Aportar algo de luz sobre la espiritualidad y el papel de los médiums?

Sí, inicialmente la intención de la propuesta era dar continuidad a lo que se había hecho el año pasado, hablando sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero como es un tema que ahora mismo está bastante de moda y se está divulgando mucho, les propuse cambiar el enfoque y hablar de los fenómenos espirituales en los que se basan muchas películas. La idea es analizar hasta qué punto existe una realidad detrás de esos relatos, compartir experiencias personales, investigaciones y también anécdotas que apuntan a la posibilidad de una existencia más allá de la muerte. A partir de ahí, crear una charla amena, abierta a la participación del público, entrañable, divulgativa y cercana, pero también rigurosa.

—Dice que está de moda. ¿A qué responde ese renovado interés social por lo espiritual?

A que la sociedad atraviesa una crisis profunda. Basta con ver las noticias cada día. Existe un temor generalizado. Eso genera una necesidad de mirar hacia otros valores, como lo espiritual. Al final todos queremos vivir en paz

—Por último, ¿disfruta con el cine de terror? ¿Tiene alguna película favorita del género?

Noticias relacionadas

Me gusta mucho el cine de terror, me entretiene desde hace mucho. Lo que no consumo es el gore, las películas con violencia gratuita y la tortura me superan. No sabría decirte un título en concreto, la verdad, porque me gustan las películas de fantasmas, las relacionadas con el universo Warren, las de vampiros… Todas esas me atraen y me divierten.