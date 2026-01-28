Éxito del IES Colmeiro en innovación educativa

El IES Pintor Colmeiro de Silleda ha logrado un destacado reconocimiento en el XI Concurso de Traballo por Proxectos, certamen organizado por la Consellería de Educación. El centro fue premiado en la categoría de proyectos documentales integrados por su iniciativa denominada «Flora Colmérica», un trabajo transversal que ha conseguido movilizar a toda la comunidad escolar bajo la coordinación de Norma Rodríguez.

Este proyecto se centra en el estudio y puesta en valor de la flora y el entorno natural que rodea al instituto, con una dedicación especial a las especies arbóreas autóctonas de la zona. El galardón, que reconoce la capacidad del centro para integrar la investigación desde la biblioteca escolar, conlleva una dotación económica de 2.000 euros para seguir fomentando este tipo de metodologías activas.

La calidad de las propuestas de la zona también quedó patente con el reconocimiento al CEIP Plurilingüe de Carballedo de Cerdedo-Cotobade, que también resultó premiado en esta undécima edición. Ambos centros se consolidan como referentes en la creación de contenidos interdisciplinares que conectan el currículo académico con la realidad del territorio.