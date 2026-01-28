A Estrada contará con 19 carrozas en el desfile del Martes de Entroido

El Concello da Estrada avanza en la organización del Entroido con especial atención a la seguridad y a la coordinación de los distintos, en un año en el que el desfile tradicional del Martes de Carnaval registrará una participación récord. El consistorio acogió a primera hora de este lunes una reunión técnica centrada en el plan de seguridad que respaldará la programación municipal, con la participación de representantes de Emerxencias A Estrada, Policía Local, el servicio de Obras, técnicos municipales y los concejales de Cultura y Servizos Municipales, Lucía Seoane y Óscar Durán respectivamente.

En el encuentro se revisaron los pormenores de cada una de las actividades, con especial atención a aquellas que concentrarán mayor afluencia de público. La concejala de Cultura confirmó que este año el desfile del Martes de Entroido, festivo local en A Estrada, alcanzará una cifra histórica de participación, con 19 entidades inscritas hasta el momento. Cada una de ellas deberá contar con un mínimo de diez participantes, además de carroza y ambientación propia, lo que anticipa una jornada especialmente multitudinaria.

La edil se reunirá con los participantes el próximo lunes 2 de febrero a las 20.30 horas, tras atrasar el encuentro de esta semana popr el temporal. Entre los colectivos confirmados figuran vecinos de distintas parroquias del municipio, así como varias asociaciones de madres y padres y grupos de animación y baile. La vertiente más tradicional del Entroido volverá así a tener un peso destacado en un desfile que recorrerá las principales calles del casco urbano.

El itinerario partirá de la rúa Antón Losada Diéguez y continuará por la avenida de Santiago, avenida de América, Praza de Galicia, Calvo Sotelo, Irmáns José e Severino Trigo y Praza da Feira. La entrada de los caballos de los Xenerais se realizará por la Travesía da Feira, con tres paradas habilitadas a lo largo del recorrido para los tradicionales «Vivas».

Actividades para todas las edades en el Recreo Cultural

En paralelo a la programación municipal, el Recreo Cultural de A Estrada volverá a convertirse en uno de los epicentros del Carnaval con un completo programa de actividades para todas las edades durante el fin de semana.El sábado 14 estará orientado principalmente al público adulto y familiar, con una comida de Entroido a partir de las 15.00 horas que incluirá cocido completo para adultos y menú infantil, previa reserva obligatoria. La jornada continuará con un bingo especial de Carnaval, actuación en directo del grupo Algo Pasa con Mary, sesión musical a cargo del DJ Carlos López y un fotomatón para inmortalizar la fiesta. También habrá espacios específicos para los más pequeños, como ludoteca infantil, sesión de cine e hinchables. El domingo 15 el protagonismo será para el público infantil, con hinchables, animación, música, baile, desfile de Entroido y mesa dulce.