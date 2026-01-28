Los directores territoriales de Pontevedra se reúnen en Forcarei

El salón de plenos del Concello de Forcarei acogió ayer al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, que presidió por la mañana la Comisión territorial de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra. En la reunión también estuvieron presentes todos los directores territoriales y el delegado. Esta comisión de coordinación itinerante tiene como objetivo la coordinación entre las distintas direcciones territoriales y la delegación.