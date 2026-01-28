El Concello informa sobre ayudas a asociaciones locales

El Concello da Estrada y la Deputación de Pontevedra celebran este jueves una reunión informativa con colectivos y asociaciones del municipio para presentar las convocatorias del Plan Provincia Comunitaria, el Plan +Aqua y el Plan +Novaqua correspondientes al ejercicio 2026. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el MOME y está dirigido a asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que el objetivo de esta sesión es que los colectivos conozcan de primera mano las bases de estas ayudas y cuenten con apoyo para la tramitación de las solicitudes. En este sentido, reiteró el compromiso del Concello de implicarse en el proceso para facilitar el acceso a unos fondos destinados a mejorar infraestructuras y servicios en el rural.

En el caso del Plan Provincia Comunitaria, las asociaciones podrán optar a un total de 500.000 euros para la mejora de locales sociales. En 2025 el Concello asumió la elaboración de memorias técnicas, lo que permitió movilizar de cerca de 700.000 euros en las parroquias.

El Plan +Aqua contempla ayudas de hasta 10.000 euros por entidad y las instalaciones, mientras que el Plan +Novaqua se centra en la legalización o actualización de concesiones de agua de consumo humano.