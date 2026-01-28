Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre seguridad en Lalín de Arriba

La asociación vecinal de Lalín de Arriba organiza hoy (18.00 horas) una charla sobre pautas para mejorar la seguridad frente a estafas o fraudes bancarios. Será impartida por la Guardia Civil y se tratarán temáticas como la de evitar estafas con cuentas o cartillas de entidades financieras, consejos para acudir a los bancos con seguridad o para prevenir robos en casas.

