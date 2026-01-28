Charla sobre seguridad en Lalín de Arriba

La asociación vecinal de Lalín de Arriba organiza hoy (18.00 horas) una charla sobre pautas para mejorar la seguridad frente a estafas o fraudes bancarios. Será impartida por la Guardia Civil y se tratarán temáticas como la de evitar estafas con cuentas o cartillas de entidades financieras, consejos para acudir a los bancos con seguridad o para prevenir robos en casas.