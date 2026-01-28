La borrasca llena los ríos y deja árboles caídos y desprendimientos

La borrasca llegó a las comarcas después de un mes de numerosas precipitaciones que contribuyeron a el terreno, lo que propició más caídas de árboles e inundaciones en espacios atravesados por ríos. Solo el Vila de Cruces su servicio de Protección Civil retiró cinco árboles en vías de A Carixa, Bodaño, Merza, Piloño o Duxame. Una, en Sabrexo, no pudo ser quitada porque cayó sobre un tendido eléctrico.

Granizo sobre la carretera entre A Estrada y Santiago. | Bernabé/Javier Lalín

En Lalín se produjeron crecidas en puntos habitualmente inundables como Pozo do Boi, Mouriscade, Vilanova, A Veiga o el Paseo do Pontiñas. En Maceira se produjo un corte de suministro eléctrico por la caída de un árbol sobre el tendido y estaba previsto que Naturgy instalase un generador para garantizar el servicio. En la parroquia de Zobra hubo un desprendimiento de tierras sobre un camino, que fue retirado por efectivos de Emerxencias el lunes por la noche, pero las lluvias provocaron ayer otro deslizamiento en el mismo punto. Al Concello le preocupa que las sucesivas borrascas que se prevén para los próximos días puedan incrementar el riesgo de desprendimientos y por eso pide a la ciudadanía que extreme las precauciones ante por climatología adversa. Hasta última hora de la tarde de ayer se habían acumulado casi 15 milímetros en el núcleo urbano lalinense, la mitad que en Forcarei. Mientras, la nieve cayó a media mañana en municipios como Lalín o Silleda, aunque en forma de pequeños copos y durante escasos minutos, al tiempo que en A Estrada se registró una importante granizada.