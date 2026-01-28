El BNG pide a la Xunta que aclare las plazas en la residencia para vecinos de Dozón
REDACCIÓN
El BNG exige a la Xunta que aclare cómo se garantizará que los vecinos de Dozón y de la comarca dispongan de plazas en la futura residencia de este municipio dezano. La diputada Ariadna Fernández realiza estas afirmaciones después de que esta semana recibiese una respuesta del Gobierno gallego a sus iniciativas en las que , a su juicio, existen argumentaciones contradictorias. «Díxo que habería prazas para os seus veciños e logo desdíxose», expone Fernández en alusión a manifestaciones del regidor de Dozón, Adolfo Campos.
Añade la diputada que el acuerdo de la Fegamp explicita que en las residencias se garantizará que los usuarios sean vecinos del municipio o de su entorno. Y alerta de que en los criterios de admisión no se garantiza que un dependiente de grado dos residente en Dozón con su familia, sin que pueda estar atendido, entre en el futuro centro residencial con prioridad, cuestiones que continuarán reivindicando.
