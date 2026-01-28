Abre el plazo de contratación de servicios externos del Recinto Ferial

El Comité Ejecutivo de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada aprobó este pasado lunes las bases que regirán la contratación de servicios externos para el desarrollo de los diferentes eventos de promoción económica para este 2026, que incluyen su auditoría, las banderolas promocionales, la gestión de redes sociales, el montaje, el restaurante, la seguridad y los seguros.

Estos servicios están encaminados al propio desarrollo del calendario ferial del recinto para el presente año en curso, donde los pliegos de las diferentes contrataciones podrán consultarse en la web del propio recinto. A este proceso podrán presentarse todas las empresas interesadas en la contratación de estos servicios externos, cuyo plazo para formalizar las propuestas finaliza el próximo día 10 de febrero. Una vez terminado el plazo de presentación, el Comité Ejecutivo evaluará las diferentes propuestas y adjudicará el servicio en cuestión a la más adecuada.