Os Xenerais da Ulla marcharán no Entroido en Vila de Cruces
O desfile de carrozas e disfraces será o martes 17 de febreiro, con inscrición ata ese día | Repartirá case 2.000 euros en premios
Vila de Cruces celebrará o seu Entroido o martes 17 de febreiro cun «espectacular» desfile de carrozas e disfraces polas rúas da vila, que comezará ás 17:30 horas con saída do Campo da Feira e chegada ao pavillón municipal, onde continuará a programación. Como principal novidade, este ano o percorrido estará encabezado polos Xenerais da Ulla.
Desde o Concello salientan que «o Entroido é unha das festas máis populares e ancestrais de Galicia, e Cruces non é unha excepción», polo que a localidade volverá encherse «de alegría, cor e tradición» nunha tarde na que a música e os premios do concurso porán o peche á xornada. A organización anima á veciñanza e aos participantes a vivir a cita como un encontro aberto e familiar.
A inscrición para participar no desfile permanecerá aberta no Rexistro do Concello ata o propio 17 de febreiro ás 13:00 horas. Ademais, a organización lembra que quen desexe empregar música propia na súa actuación deberá entregala nun USB no Rexistro antes do luns 16 ás 13:00 horas, para facilitar a coordinación técnica e o desenvolvemento das actuacións.
O concurso repartirá premios en metálico en distintas categorías. En carrozas, haberá 295 euros para o primeiro premio, 175 para o segundo e 125 para o terceiro. Na categoría de grupo sénior entregaranse 200, 150 e 100 euros; e na de grupo infantil, 150, 120 e 90 euros. Tamén se premiarán as parellas infantís (90, 70 e 50 euros) e os disfraces individuais, tanto en sénior como en infantil, con tres galardóns de 60, 50 e 40 euros. O xurado valorará a creatividade e a posta en escena, segundo as bases do certame.
En caso de chuvia, o desfile suspenderase e a actividade trasladarase ao pavillón municipal, co obxectivo de manter a celebración e o concurso en condicións axeitadas de seguridade e comodidade.
Merza e Piloño
Vila de Cruces forma parte do Entroido da Ulla. Dentro desta programación, o domingo 8 de febreiro celebraranse os altos ou atranques no campo da festa de Merza a partir das 17:00 horas, e o domingo seguinte, día 15, será a quenda de Piloño, tamén desde as 17:00. Estas citas completan o calendario local e consolidan a presenza desta figura tradicional na axenda da celebración cruceña.
