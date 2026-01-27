Stop Biometano Agolada: «Resolver un problema no puede crear otro mayor»

Biometano, ¿solución o destrozo? era el título de la charla organizada por Stop Biometano Agolada el sábado en el Casino de Lalín. En el encuentro se expusieron argumentos críticos con el modelo de plantas de biogás/biometano de gran capacidad y su implantación en entornos rurales. Los intervinientes incidieron en la falta de normativa específica en materia de olores y en los riesgos que, a su juicio, implican estas instalaciones cuando funcionan como centros de tratamiento de residuos a gran escala.

El químico y exdocente Daniel L. Vispo, vocal-coordinador del área de agroganadería de Adega, centró parte de su intervención en el problema de los olores como «indicador» de posibles impactos en la salud, citando emisiones asociadas a este tipo de plantas, como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Defendió que el purín debe entenderse como un recurso agrario, un fertilizante orgánico, y que solo se convierte en un problema cuando se permite una carga ganadera superior a la capacidad de la tierra para absorberlo. Así que cuestionó que el tratamiento en planta resuelva el fondo del asunto, al subrayar que el digestato resultante sigue necesitando superficie agraria para su aplicación.

El ingeniero agrónomo e investigador Xoán Castro (Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, CIAM) puso el foco en el modelo productivo que se está planteando en España: proyectos orientados al «tratamiento de residuos» donde el purín actuaría más como justificación que como materia prima principal. Apuntó que el impacto odorífero se incrementa especialmente cuando se incorporan residuos animales de mataderos o restos de pescado, y advirtió de que el digestato tiende a comportarse como un fertilizante de liberación rápida, con mayor potencial de contaminación de aguas, suelo y atmósfera que el purín, de liberación lenta. Denunció «indefensión legal» por la ausencia de una ley estatal de olores, la falta de límites claros y de distancias mínimas obligatorias a viviendas, y la concesión de autorizaciones con listados amplios de residuos permitidos.

El acto incluyó experiencias y precedentes de otras zonas. Xosé Mariño, del colectivo Berce do Ulla, repasó el intento de instalar una planta en Antas de Ulla, un proyecto que contemplaba procesar 250.000 toneladas anuales a menos de 300 metros de una aldea y con un tráfico estimado de decenas de camiones al día. Relató movilizaciones vecinales y el rechazo expresado por sindicatos agrarios en charlas, en las que se defendió el purín como fertilizante necesario para las explotaciones.

Por parte de Stop Biometano Agolada, Eva Fernández presentó cifras incluidas en la documentación del proyecto promovido en el municipio: 100.000 toneladas anuales de residuos y la previsión de dos grandes balsas de 50.000 metros cúbicos –una para entrada y otra para digestato–, que comparó con piscinas olímpicas. Expuso también consumos energéticos previstos y advirtió de que, además del biometano, el plan incorporaría una caldera de biomasa asociada al proceso térmico.

La cita concluyó con un mensaje compartido por varios ponentes: la necesidad de reforzar la regulación, concretar distancias y condiciones de funcionamiento, y garantizar información y participación social desde el inicio de cualquier proyecto. Para la plataforma agoladesa, la discusión sobre el biometano no puede desligarse del impacto territorial y de salud ambiental, y debe abordarse con criterios de planificación agraria, transparencia y protección efectiva de las poblaciones cercanas.

«La industria no hace magia: lo que entra en la planta acaba saliendo»

En la charla intervino Daniel Iglesias, director de la planta Biogastur (Navia), invitado por la organización tras asistir como público a un encuentro previo en Agolada. Indicó que no acudía a defender el proyecto local por no conocerlo, y explicó que Biogastur pertenece a una cooperativa de ganaderos y trabaja con purines de vacuno y otras materias orgánicas. Iglesias insistió en una idea que se repitió durante el debate: «la industria del biogás/biometano no hace magia», de modo que lo que entra en la planta acaba saliendo, incluidos compuestos como los nitratos, lo que obliga a planificar qué ocurre con las fracciones líquidas y sólidas del digestato.