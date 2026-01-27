Severiano Casalderrey, en los Premios Feroz
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo