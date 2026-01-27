Salida de vía en Souto de Vea
Redacción
A Estrada
Los servicios de emergencias atendieron este mediodía una salida de vía en la PO-841 a su paso por Souto de Vea dirección A Estrada.
Debido al impacto, la conductora del turismo fue desplazada a un centro hospitalario por una unidad móvil del 061, al presentar dolor en el pecho y la cabeza. Con todo, las lesiones no eran de gravedad.
