Román Gutiérrez presenta libro en Lalín
El lalinense Román Gutiérrez da Silva presentará su libro Guardo una botella de lluvia para los días de vino en el Casino de la capital dezana. Será el 5 de febrero a las 20.00 horas. El fotógrafo, productor y director de cine, músico y compositor estará acompañado por Xosé Allegue y por Gonzalo Cifuentes en un acto que contará con la actuación musical de Yamahos.
