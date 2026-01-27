El primer día de Joseph finaliza sin incidencias de gravedad

La jornada de alerta roja por el temporal Joseph en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se cerró sin incidencias de gravedad, pese a que el episodio meteorológico mantuvo en vilo a las administraciones y a los servicios de emergencia durante todo el día. El balance al cierre de esta edición fue más benigno de lo esperado, aunque con producencia ante lo que pueda acontecer hoy.

Gente con paraguas en Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Las primeras horas de la alerta transcurrieron sin incidentes reseñables. Durante la noche del domingo y a lo largo de la mañana, los servicios de Emerxencias y Protección Civil de A Estrada, Lalín, Silleda y Forcarei apenas tuvieron que realizar salidas, aunque sí extremaron precauciones y tomaron medidas preventivas para evitar el mayor número de daños posible.

Árbol caído en Soutolongo. | Emerxencias Lalín

Cabe destacar que este domingo fue, además, la primera vez que los vecinos de estos concellos recibieron el aviso del sistema Es-Alert en sus teléfonos móviles. Una novedad que generó cierta inquietud en la publación, pero que también tuvo un impacto directo en su comportamiento, contribuyendo a extremar la precaución y a reducir de forma notable la movilidad. De hecho, desde primera hora del día, el menor tránsito de vehículos y peatones en las calles era claramente visible.

Charco en una carretera. | Bernabé/Javier Lalín

En Lalín las medidas preventivas tomadas a primera hora de la jornada marcaron la diferencia. Entre ellas, el corte del tráfico en las inmediaciones de Pozo do Boi (Vilatuxe), que ya a media mañana sufría un desbordamiento, y que es un enclave especialmente sensible a las crecidas. A mayores revisaron y limpiaron sumideros en distintos puntos del casco urbano con el objetivo de evitar atascos y la formación de bolsas de agua. Si bien había preocupación ante posibles cortes de suministro eléctrico, especialmente en garajes de edificios, pues podrían impedir el funcionamiento de las bombas de achique, finalmente no se registraron inundaciones.

Tráfico en la N-525 en A Mera (Silleda), ayer, a mediodía. | Bernabé/Javier Lalín

En A Estrada, el Concello reforzó de manera excepcional los medios municipales. El alcalde, Gonzalo Louzao, participó en una reunión de coordinación con los principales agentes de actuación en estos casos, tras la cual se decidió duplicar los efectivos de Emerxencias por turno, reforzar la presencia policial y mantener a las brigadas en alerta con maquinaria pesada y sistemas de bombeo. Una medida poco habitual, adoptada ante una alerta de este nivel por primera vez en más de 20 años. Adicionalmente, y sumándose a otros establecimientos públicos como la Escuela Infantil Municipal, la Casa das Letras cerró durante la tarde. También algunos negocios particulares decidieron bajar la reja antes de lo habitual por seguridad.

Área recreativa de Mouriscade. | Emerxencias Lalín

Con el avance del día y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, la actividad de los servicios de emergencia se intensificó, especialmente durante la tarde. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de ramas y árboles que obstaculizaban la circulación. También se registraron algunos desprendimientos puntuales. En Lalín, los efectivos actuaron en torno a las 19.30 horas en Zobra, donde emplearon el quitanieves para despejar el montículo de tierra que bloqueaba un camino. En A Estrada se intervino en la retirada de cuatro árboles (dos en Codeseda, uno en San Andrés de Vea y otro en Requián), en la estabilización de un poste de luz en Matalobos, un anegamiento en Lagartóns y un desprendimiento en Quireza.

Os Muiños de Vilanova, en Lalín. | Emerxencias Lalín

En otro orden, los Bombeiros de Deza atendieron un accidente en la Nacional 525. Sucedió a las 14.00 horas, a la altura de Nudes. Fue una colisión frontolateral entre dos furgonetas. El ocupante de una de ellas presentaba un corte profundo en un codo, el conductor de la otra se encontraba en shock nervioso cuando llegaron las emergencias y también fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. A mayores estuvieron Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Silleda y Mantenimiento de Carreteras.

El Ulla, a su paso por Pontevea. | Cedida

Asimismo, las rachas de viento, aunque lo suficientemente intensas como para ganarle el pulso a algún paraguas no supusieron un peligro mayor hasta el cierre de la tarde. En cuanto a las precipitaciones, la Estación Meteorológica de Forcarei registró 113,9 litros por metro cuadrado, el dato más elevado de la jornada. En Cuntis se recogieron 96,8 litros y en Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade, 85. En Lalín se contabilizaron 37,4 litros, en Camanzo (Vila de Cruces) 34,9 y en Alto do Faro 32,4.

El agua roza ya el puente de acceso a las Insuas de Gres. | Bernabé/Javier Lalín

Al cierre de esta edición, la alerta roja continuaba, con especial atención a las rachas de viento, las precipitaciones, y la nieve en las zonas de mayor altitud.

Noticias relacionadas

El Deza desborda a la altura de A Carixa, en Merza. | Bernabé/Javier Lalín

Las vías dezanas, las más afectadas por Ingrid

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, agradeció el intenso trabajo realizado por los equipos de vialidad invernal durante el paso del temporal Ingrid, con especial incidencia en las carreteras de Deza. Entre viernes y sábado se aplicaron unas 150 toneladas de sal y cerca de 100 de salmuera, con más de una treintena de actuaciones, todas en vías autonómicas, con especial incidencia en la PO-534 (Lalín-Folgoso), PO-533 (Lalín-Alto do Faro), PO-902 (Lalín-Samprizón), PO-212 (Agolada-Rodeiro), PO-203 (Vilatuxe-Samprizón), PO-206 (Lalín-Vila de Cruces) y PO-840 (Pontenova-Agolada), las más afectadas, junto con la autovía AG-53.Losada también destacó la labor del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que auxilió a conductores y actuó de forma preventiva, incluido el embolsamiento de camiones en la A-52, así como la coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Demarcación de Carreteras en Galicia. El domingo se desactivó el nivel de alerta del Plan de Vialidad Invernal.