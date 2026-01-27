Piden la colaboración ciudadana para facilitar la recogida de basura

El concejal de Servizos Municipais del Concello de A Estrada, Óscar Durán, solicitó ayer la colaboración ciudadana para evitar situaciones que imposibilitan e interrumpen el servicio de recogida de basura en distintas calles del casco urbano. El edil hizo referencia a varias imágenes donde algunos vehículos permitían ofrecer a Durán una incontestable explicación a la presencia de contenedores que no pudieron ser vaciados en los últimos días en puntos como la Avenida de Santiago.

Las imágenes ponen en evidencia una situación que imposibilita o añade riesgos de daños materiales a la manejabilidad de los contenedores de basura. En las fotos se pueden ver vehículos que estacionan muy pegados a los mismos, a veces incluso quedando en contacto directo con estos equipos. Esta situación provoca que la empresa encargada de efectuar la recogida no pueda movilizar determinados colectores con el brazo de carga, o se arriesgue a hacerlo para poder prestar el servicio, por exponerse a ocasionar daños en los vehículos que estacionan sin dejar una distancia mínima de seguridad.

Óscar Durán informó ayer de que, ante esta situación, el servicio está valorando la posibilidad de cambiar el diseño de las islas de contenedores, de manera que en sus extremos queden colocados los colectores para la recogida de cartón o de vidrio, ya que en estos dos casos son unidades que se movilizan haciendo uso de grúa.

En todo caso, teniendo en cuenta que esta disposición no siempre es factible, el responsable de Servizos Municipais hizo un llamamiento a los vecinos para que no estacionen sus vehículos de forma que entorpezcan el manejo de los contenedores.

Recordó Óscar Durán que los equipos verdes se recogen todos los días, vaciándose los contenedores amarillos, que acogen los residuos de plástico tres veces a la semana. Señaló que, en caso de que se impida esta recogida y coincida a continuación uno de los días sin servicio, el tiempo de permanencia de la basura en el contenedor se incrementará, reduciéndose su capacidad para acoger nuevos depósitos.

El plan para reformar al completo el sistema de recogida de basuras del casco urbano estradense responde a un par de meses atrás, cuando desde el gobierno municipal decidieron concentrar todos los contenedores en isletas, y como protesta se encontraba basura en puntos que ya no tenían los equipos. En estas es donde se situarían juntos el verde para restos, el amarillo de plásticos, el marrón para residuos orgánicos y el azul para papel y cartón. A mayores se instalaron también otros verdes para el vidrio.