«O mellor disto é ver ao público rir e desfrutar co que fas»
O que máis ou o que menos, na Estrada todos coñecen ao Padre Xiao. Unha figura indispensable do carnaval local, que cumpre agora catro décadas sacando sorrisos á xente coa súa revisión retranqueira da actualidade no seu sermón de Entroido. Nas seguintes liñas fai balance para FARO sobre a súa traxectoria.
Antonio Xiao Caramés (53) é un veciño de Arnois. Traballa como técnico comercial, mais moitos o coñecerán mellor como Padre Xiao. O humorista responsable dos sermóns irónicos que arrancan gargalladas ao público no Entroido da Estrada e de moitas outras localidades cumpre agora 40 anos animando ao público, e celebrarao, como non pode ser doutro xeito, cunha actuación en Entroido.
Lembra como foi a súa primeira experiencia como Padre Xiao?
Dende logo. Foi no ano 86. Daquela eu non tiña nin catorce anos. Era on Entroido de Arnois, a miña parroquia, e alí din o meu primeiro sermón. Acórdome que tratara temas da propia aldea: liortas entres os veciños, algún conflicto ou faladuría do momento, e tamén tocara o tema o alumeado público, que o estaban instalando daquela. Dinme conta de que a xente se ría conmigo e dende entón ata hoxe.
Por que Padre Xiao? que o inspirou para crear esta personaxe?
Sempre me gustou moito a figura do Frade no Entroido tradicional da zona. Malia que en lugares como Merza ou Piloño, en Deza, si conservan aínda estas personaxes carnavalescas, na nosa comarca xa se perderan daquela, cando eu comecei. Dame moita pena, porque eran figuras singulares que nós tamén tiñamos no noso Entroido pero que non conservamos. Por iso optei por crear ao Padre Xiao entón. Durante moitos funo perfeccionando e ampliando ata chegar ao que é na actualidade.
Hoxendía é un humorista consagrado do panorama local, e un infalible para o Entroido. Como foi o seu despegue?
Foi pouco a pouco. Din os primeiros pasos na miña parroquia, en Arnois. Cada ano daba alí o sermón e non tiña pretensións de levalo máis alá, pero comezaron a chamarme. Hai vinte anos que empecei no Entroido da Estrada e aí xa notei un cambio importante. Saíronme eventos non só no concello senón tamén noutros puntos da contorna, e incluso actuei en vodas e eventos familiares.
Algunha vez se plantexou ao longo destas décadas dedicarse en exclusiva á interpretación?
Houbo momentos nos que o pensei, pero foi máis ben unha idea peregrina. A min isto gústame, pero máis como un pasatempo que como un traballo.
Que lle aporta actuar ante un público?
É algo moi gratificante. Cando ves que o que fas anima e alegra a outra persoa, que desfrutan contigo e co teu traballo, é unha sensación marabillosa. Iso, sen dúbida, é o mellor.
Cal é o segredo para seguir sacando sorrisos tras 40 anos?
Buf... non sabería que responder. Penso que se desfrutas co que fas eres capaz de transmitirllo á xente. Iso é clave para conectar co público.
Como se sente despois dunha traxectoria tan longa?
Moi agradecido. As mostras de cariño que recibo, as palabras de ánimo, as felicitacións, son moi importantes para min, e o que fan que siga nisto.
Hai Padre Xiao para longo?
Si, eu vou seguir ata que note que xa non fago gracia. Se o día de mañá os meus sermóns e monólogos xa non fan rir, ese día colgarei a sotana.
Neste tempo, que cambios identifica no mundo do humor e da interpretación?
Quizais o máis salientable é que actualmente tes que medir moito máis o que dis. Cousas que hai uns anos facían gracia agora resulta impensable decilas. Por un lado é positivo, pero nalgúns aspectos creo que temos a pel moi fina. Ás veces hai que recibir as bromas como o que son, e non levalo todo ao terreo persoal.
Limitouno isto á hora de escribir os seus textos humorísticos?
Por suposto, pero tamén penso que souben adaptarme ben aos cambios. Nunca tiven ningún problema nese aspecto, e creo que é porque o Padre Xiao ten liñas que non cruza, sempre falta dende o respecto e a educación.
Vostede xa é unha figura clave do Entroido local, onde os Xenerais da Ulla son o maior reclamo. Pensa que están o suficientemente valorados, ou aínda imos por detrás de Ourense?
Certamente, penso aquí aínda hai moito que avanzar. Nas últimas décadas o noso Entroido tradicional foi gañando popularidade, pero cando se fala destas festas en Galicia seguimos pensando en Xinzo, Verín ou Laza. Os peliqueiros e as pantallas son máscaras de tremendo valor, pero os de aquí deberiamos defender máis o noso. A primeira referencia documentada dos Xenerais é do 1836, son moi antigos. Baixo o meu punto de vista falta promoción. Tamén me gustaría que máis parroquias se animasen a celebrar e preservar a tradición.
