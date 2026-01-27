Narcís Roca acudirá al Motococido, en el que actuará la orquesta América

El Motococido, concentración de aficionados a las dos ruedas, reúne en Lalín cada año a centenares de personas y su organización ha fijado para los días 10, 11 y 12 de abril la próxima edición. Como es habitual el motoclub KM.0 combina en su cartel propuestas específicas con otras actividades de carácter más lúdico como conciertos y en esta ocasión serán cuatro las formaciones musicales las que estén presentes en un evento que tendrá el Campo da Feira Vello como epicentro.

Los interesados en acudir pueden formalizar sus inscripciones en la página web de la asociación www.motoclubelalinkm0.com mediante distintas fórmulas de pago. Para los tres días tiene un coste por persona de 50 euros o de 40 solo para el viernes y el sábado, mientras que los que opten por la comida a base de cocido abonarán 35.

El día 10 habrá, tras la apertura de las inscripciones, una sesión de pinchadiscos con unos pinchos. A las 22.00 horas se subirá al escenario el grupo Fuss de Moaña, que dejará paso en torno a las 23.30 horas para el concierto de la charanga Ardores.

La segunda jornada del Motococido arrancará a las 11.00 horas con las inscripciones y media hora después dará comienzo una ruta motera libre en la que los asistentes disfrutarán de un aperitivo. Ya para las 13.30 horas está programada una sesión vermú amenizada por un pinchadiscos. El piloto especialista Narcís Roca ofrecerá una exhibición a las 18.30 horas. Este reconocido streetbike freestyle rider realiza exhibiciones de alta precisión que incluyen maniobras con motocicletas de gran cilindrada (como la BMW R 1250), quads y buggies. Para las 21.30 horas está prevista la cena a base de costilla de cerdo, chorizos criollos, patatas, pan y bebidas. A continuación, a las 22.30 horas, actuará el grupo ferrolano Malditos Pendejos, mientras que la verbena que arrancará pasada la medianoche será amenizada por la orquesta América de Vigo.

El último día de la concentración motera, el domingo 12 de abril, habrá como cada jornada tiempo para las inscripciones. A las 11.30 horas comenzará una ruta motera libre, también con bebida y pincho para los participantes. Indicar que los recorridos serán para motos de carretera, pero también para máquinas trail o maxitrail. A las 11.30 horas dará comienzo la sesión vermú amenizada por un pinchadiscos y media hora después será la comida central de la jornada con un cocido de Lalín como protagonista. En la sobremesa se realizarán los habituales sorteos, entre ellos los que reconocerán al motoclub más numeroso o a los más veteranos de esta concentración.