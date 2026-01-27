Dos ganaderas heridas tras las embestidas de un toro en Silleda

Susto en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda. Dos ganaderas resultaron heridas este martes tras sufrir las embestidas de un toro de raza cachena que se encontraba en la nave de vacas, correctamente ubicado y amarrado en su box antes de la subasta.

Según ha sabido este periódico, durante la inspección previa realizada por los veterinarios y la organización no se detectó ningún comportamiento anómalo en el animal. Sin embargo, cuando las mujeres se aproximaron por el pasillo situado entre las filas de boxes, el toro las enganchó y las tiró al suelo, causándoles diversas lesiones.

Las afectadas acudieron al centro médico por su propio pie, en un taxi facilitado por la Central Agropecuaria. Una de ellas ya ha regresado al recinto y en el PAC le indicaron que deberá volver mañana para una exploración más profunda. A la otra mujer le recomendaron acudir a su hospital de referencia, por lo que se marchó en su vehículo particular.

Tras lo sucedido y debido al comportamiento mostrado, el toro fue retirado del proceso de subasta para que se hiciera cargo de él su propietario.