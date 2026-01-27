Muere una vecina de Soutelo de Montes mientras esperaba por una ambulancia que tardó 40 minutos

Una vecina de Soutelo de Montes de 89 años de edad ha fallecido este martes por la mañana mientras transitaba por las inmediaciones de la Praza dos Gaiteiros. El suceso generó conmoción en la comunidad, no solo por tratarse de una mujer conocida, sino también por lo que consideran evidencia problemas a la hora de responder a esta clase de emergencias.

Según cuentan testigos presenciales, la octogenaria se desplomó en torno a las 9.30 horas. Una pareja de foráneos que pasaba por la zona la vio caerse y acudió a su auxilio. Pronto, los vecinos en las proximidade se unieron a prestar ayuda. Tras llamar al 112 Galicia requiriendo una ambulancia para atender a la afectada, una enfermera del centro de salud local acudió al lugar para practicar las labores de reanimación.

Otros profesionales sanitarios que se encontraban en la zona, aunque fuera de horario laboral y ajenos a la plantilla local, se unieron a los esfuerzos por intentar reanimar a la mujer. No obstante, desde que se dio el aviso hasta que llegó la unidad móvil transcurrieron, según atestiguan personas presentes, más de 40 minutos.

Protección Civil de Forcarei confirma que, cuando la ambulancia llegó, la mujer ya había fallecido. Instantes previos había acudido un médico, que poco pudo hacer para devolver la consciencia a la paciente.

Por su parte, desde la Consellería de Sanidade explican que el servicio de emergencias sanitarias 061 recibió una llamada alertando del desvanecimiento de una persona de avanzada edad frente a la farmacia de Soutelo de Montes. «Inmediatamente, el 061 movilizó a una enfermera, que llegó al punto donde se encontraba la paciente», señalan. Añaden que «en todo momento, el servicio de emergencias del 061 estuvo en contacto con la enfermera, mientras se desplazaba una ambulancia hasta el lugar para garantizar la mejor atención», y precisan que «la paciente también fue atendida en el lugar por el médico que prestaba servicio en el centro de salud ese día, que se dirigía en ese momento a su trabajo». «A paciente falleció después de que se practicasen las maniobras de reanimación cardiopulmonar», agregaron. las fuentes oficiales.

Si bien la falta de un médico disponible en el centro de salud en el momento del suceso fue una de las quejas de los presentes, desde Sanidade subrayan que la asistencia en el centro soutelano está garantizada y que las ausencias del médico titular se cubren mediante intersustituciones o prolongaciones de jornada de otros profesionales, «como ocurrió también en esta ocasión».

El PAC de Cerdedo sigue sin unidad móvil permanente

Ante el suceso, la plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública vuelve a reclamar la dotación de una ambulancia permanente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cerdedo, al considerar que su ausencia está teniendo consecuencias graves para la atención sanitaria en la zona. El colectivo recuerda que el área registra entre 900 y 1.000 traslados urgentes al año, una cifra que, a su juicio, justifica sobradamente la necesidad de este servicio.La plataforma vincula esta demanda con lo acontecido ayer a la vecina de Soutelo fallecida «que tuvo que esperar cerca de 45 minutos para recibir asistencia sanitaria tras sufrir un desvanecimiento en la vía pública». Además, el colectivo denuncia otro episodio ocurrido el pasado domingo, cuando una menor de alrededor de un año tuvo que ser trasladada tras una caída, sin que hubiera ambulancias disponibles ni en A Estrada ni en Pontevedra, lo que obligó a recurrir a un vehículo procedente de O Carballiño.Ante estos hechos, la plataforma expresa su malestar y anuncia que no descarta convocar movilizaciones para exigir una atención sanitaria digna, que consideran pasa por disponer de una ambulancia en el PAC de Cerdedo.