En marcha la mejora del aislamiento del centro social de Cortegada

Trabajos en el interior del local.

REDACCIÓN

Silleda

La Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada (Avecuco) ha puesto en marcha las obras de mejora del aislamiento térmico y acústico del centro social de la parroquia. Cuentan con un presupuesto de 9.992,7 euros, financiados a través del Plan Provincia Comunitaria 2025, de la Diputación de Pontevedra, y no modifica la configuración exterior del inmueble, construido en 1995 y catalogado para uso social.

El proyecto contempla la sustitución parcial del falso techo mediante paneles de lana de madera, así como la instalación de aislamiento sobre el propio falso techo con el objetivo de incrementar el confort y la eficiencia energética del edificio. Se incluyen trabajos de remate y la renovación de la iluminación interior.

El Concello de Silleda ha asumido el coste de la redacción del proyecto, apoyando así a Avecuco en la mejora de un espacio clave para la vida comunitaria de Cortegada, con actividades, reuniones y propuestas a lo largo de todo el año. Con esta actuación, se busca que el edificio resulte más confortable y aprovechable, reduciendo ruidos y disminuyendo las pérdidas de calor.

