José Nercellas gana el Gallego de Cross de Ribadavia

José Nercellas (centro), corredor del Club O Barco, conquistó la medalla de oro del Campeonato Xunta de Galicia de Cross Máster disputado este fin de semana en la localidad ourensana de Ribadavia. La primera posición la consiguió en la categoría de Máster-55, acabando además en el séptimo puesto de la general. Junto a él, Cristian Díaz (izquierda) fue undécimo en una general que estuvo muy disputada. El deportista cruceño del Club Deportivo Biosbardo, Emilio Montilla (derecha), completó el podio de Máster-55 ocupando la tercer posición.