Éxito de convocatoria en el Campeonato de Truco de Loimil
El pasado sábado la Comisión de Festas de Loimil organizó una nueva edición de su popular Campeonato de Truco. El evento comenzó por la noche, y obtuvo una gran participación, con decenas de parejas de las parroquias de los alrededores que se acercaron hasta el local social, situado en el campo de la fiesta de Loimil. El evento concluyó de madrugada, y repartió hasta seis premios diferentes para los seis mejores dúos del campeonato.
