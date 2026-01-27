Los espacios protegidos abarcan más de 40 km2 tanto en Lalín como en Forcarei

Lalín y Forcarei son los dos concellos no solo de Deza-Tabeirós con mayor peso de superficie protegida, con más de 40 kilómetros cuadrados cada uno bajo figuras de protección nacionales e internacionales. Es más se sitúan a la cabeza de la provincia, una vez que a pesar de que sus porcentajes de terreno protegido alcanzan el 12,3 y el 24,5% del total, el tamaño de estos dos ayuntamientos los coloca al frente de la tabla provincial.

Lalín concentra una parte importante de la superficie de la Red Natura en la comarca, especialmente en la Serra do Candán y en el espacio fluvial Ulla–Deza. A estas áreas se suma el monumento natural Fraga de Catasós, un bosque mixto de alto valor botánico protegido por la Xunta y reconocido internacionalmente por la FAO por la singularidad de sus castaño. Mientras que en Forcarei sobresale la Serra do Candán y en menor medida las Brañas de Xestoso.

El informe del Ministerio de Transición Ecológica permite conocer la superficie (porcentaje declarada como Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000, Ramsar o Reservas de la Biosfera) en los demás concellos de las comarcas. Así, Silleda aporta otros 20,3 kilómetros cuadrados o, lo que es lo mismo, el 12,7 por ciento de sus límites municipales. Cabe indicar que Lalín cuenta con casi 327 y Forcarei abarca 169,6 kilómetros cuadrados. Cerdedo-Cotobade es el siguiente ayuntamiento con más superficie preservada, con 16,6 de sus 213 kilómetros cuadrados de extensión. Un poco menos, 10,2 kilómetros cuadrados, tiene Rodeiro, término municipal que abarca casi 155 km2 en total. El ayuntamiento de Vila de Cruces tiene una dimensión prácticamente idéntica a Camba, aunque su superficie identificada con algún tipo de protección medioambiental es mucho menor y se queda en 4,5 kilómetros cuadrados. En Agolada son 6,5 kilómetros de sus 66,6 absolutos. Dozón, a tenor de este informe ministerial, es el único concello de las comarcas que no cuenta con un solo metro cuadrado de espacios naturales protegidos. Por último, en A Estrada son 4,7 kilómetros cuadrados, menos del 2 por ciento de su extensión.

A Lama, con el 30,3 por ciento del municipio protegido encabeza el ranking provincial, pero su superficie total es de 111 kilómetros cuadrados. O Grove, A Guarda, Forcarei, A Illa de Arousa, Tui, Bueu, Cambados, Silleda y Lalín completan los diez primeros concellos de mayor porcentaje sobre su superficie absoluta.

Más de la mitad de la superficie de la zona es forestal

Los terrenos de carácter forestal supera en todos los ayuntamientos de las comarcas al menos la mitad de su superficie total. Tanto en Silleda como en Rodeiro es el 51 por ciento, cuatro puntos menos que en Lalín, mientras que en Cerdedo-Cotobade es algo más del 86. El estudio del ministerio permite identificar qué proporción de la superficie forestal de cada municipio es arbolada y la que no. Así, por ejemplo, Vila de Cruces y A Estrada sobresalen como los que más árboles tienen sobre sus terrenos catalogados como forestales y sobre todo el término municipal cruceño, una vez que sus áreas desarboladas representan menos del 5 por ciento de su masa forestal. La superficie arbolada en estos dos concellos rebasa el 51 En lo que respecta a la frecuencia de las sequías (porcentaje de meses en situación de alerta o emergencia hidrológica) Cerdedo-Cotobade y Forcarei ocupan la quinta y la octava posición entre los diez primeros concellos de la provincia, con el 8 y el 5,9 por ciento. En el otro extremo, es decir, entre los de menor incidencia (cero en todos los casos) están Agolada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces. La frecuencia en Rodeiro está en 0,1; Dozón (0,2) y el 0,7 en A Estrada.