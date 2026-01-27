¿Lo más efectivo? No llevar efectivo

Cada vez resulta menos común escuchar el tintineo de las monedas en las barras de los bares o en los mostradores de las tiendas, y empezamos a acostumbranos más al pitido de la tarjeta al pasar por los datáfonos. En las comarcas, la transición hacia una sociedad cada vez más tecnológica es un hecho que convive entre la resistencia del cliente clásico que se resiste a dejar de pagar en efectivo, y la comodidad que impone la juventud, que desenfunda su teléfono en un abrir y cerrar de ojos, paga y se va.

Para Silvia López, de la Expendeduría Nº1 de A Estrada, el efectivo sigue siendo una pieza fundamental. A pesar de que reconoce que «cada vez se paga más con tarjeta», en su local mantienen un pago mínimo de 10 euros. «Nadie obliga a tener TPV, por lo que tú puedes poner el pago mínimo siempre que esté indicado de manera que los clientes lo vean», explica.

Curiosamente, esta barrera no frena el consumo, sino que en ocasiones lo incentiva: «Hay muchos que, por llegar al mínimo de la tarjeta, en vez de llevar solo un artículo, a veces llevan dos o tres para llegar a la cifra». A pesar de la comodidad del sistema, recuerda el coste que supone para el pequeño empresario: «Con el TPV a los locales nos cobran comisión en el banco, mientras que con el dinero en efectivo no, claro».

Cada vez se ven menos pagos en efectivo en los comercios. / S. P.

Por otro lado, Jackie Vilar, de la cafetería Malo Será, asegura que en su local el pago en efectivo está perdiendo claramente la batalla, especialmente entre los más jóvenes. «La juventud nunca lleva nada suelto encima; es raro el que saca efectivo. Todo es teléfono, reloj o la tarjeta», comenta. A diferencia del estanco, en su negocio no hay mínimo: «Cobro todo, un agua, un café, un refresco... lo que sea. Al tener el dispositivo, me da lo mismo la cantidad».

Para Jackie, la agilidad del pago electrónico es un punto a favor. «Es mucho más cómodo porque no tienes que andar haciendo cuentas ni manejando tanto cambio», afirma. Al contrario de lo que muchos imaginarían, dejar propinas no tiene por qué desaparecer con la tecnología: «Ahora hay clientes que me dicen ‘ponme tanto’ directamente en el datáfono para dejar algo extra de propina, que también se agradece», añade.

En A Lacena de Chucha, Miguel Areán coincide con la hostelera anterior en que en el reparto actual de pagos ya no predomina el efectivo, y cree que de cada 10 clientes más de 6 pagan ya con tarjeta. «Casi seguro que la tarjeta ya le gana al efectivo», afirma. Aunque reconoce la rapidez y comodidad que aporta, echa de menos «el encanto de antes, sobre todo el de las propinas», reconoce Areán, aunque su clientela también las deja de forma electrónica. Tampoco descarta que ocurran problemas técnicos puntuales: «A veces el TPV se queda colgado, no funciona y te pone nervioso; en esos momentos casi prefieres cobrar en efectivo». Este caso nos recuerda al día del apagón de abril del año pasado, donde las tarjetas y los datáfonos resultaron totalmente inservibles durante un día.

El uso del pago electrónico está claramente ligado a la edad. «Diría que un 90% de los clientes jóvenes, menores de 30 años, paga casi siempre con tarjeta, con el móvil incluso, ya no llevan ni cartera», señala. A pesar de eso, no cree que las monedas y billetes vayan a desaparecer próximamente, aunque puede ser que se siga reduciendo su uso. Areán se confiesa «de la vieja escuela, yo suelo andar con efectivo, porque así controlo más lo que gasto».

En los comercios de la zona, los grandes billetes son cada vez más raros de ver, mientras que los smartphones se están convirtiendo en el nuevo monedero, obligando a los diferentes negocios a adaptarse a estos tiempos modernos, donde ya deja de sonar el metal de los euros contra el mármol.

La pandemia marcó un antes y un después en los pagos

El pago con tarjeta y, sobre todo, con dispositivos móviles se está consolidando también en los pequeños comercios del rural. Así lo constata Yolanda López, directiva de Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) y responsable de la librería A Casiña dos Contos, en A Bandeira, quien observa cómo la forma de pagar de sus clientes cambió de manera significativa en los últimos años.El 2020 marcó un punto de inflexión en el dinero en efectivo, que perdió fieles debido a cuidar más la salud y evitar contagios innecesarios: «Eu teño a tenda desde maio do ano pasado, pero antes, traballando nun supermercado, vin que desde a pandemia para aquí a tarxeta xeneralizouse totalmente», destacó Yolanda. En lo que respecta al método, el móvil ya se impone claramente también a la tarjeta física. «Con móbil paga case todo o mundo; con reloxo vese menos, pero tamén existe. Hai pouca xente que saque a tarxeta», apunta.Para la comerciante, el sistema electrónico ofrece claras ventajas: «É cómodo, sinxelo, non hai problemas de cambio, nin erros na caixa e todo vai máis rápido». Con todo, también señala sus inconvenientes. «O malo é que ao final de cada compra tes que pagar unha porcentaxe ao banco, e eses cartos xa non son 100% para ti», lamenta. «Agora mesmo podemos estar nun 70% con tarxeta e un 30% en efectivo, pero dentro duns anos igual chegamos a un 90% electrónico e só un 10% en efectivo, reservado sobre todo para xente maior. Eu mesma como clienta intento levar efectivo, pero acaba pagando case sempre co móbil por comodidade», admite entre risas. La tendencia es clara, y la comodidad del pago cashless triunfa.