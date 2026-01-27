Cubela pide soluciones a Movistar y Orange por la caída del servicio
La avería afecta desde el jueves a Quireza, Tomonde, Castro, Aguasantas y Valongo
REDACCIÓN
El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó una reclamación formal ante las compañías Movistar y Orange por la caída del servicio de telecomunicaciones que afecta al municipio desde el pasado jueves, con una incidencia especial en las parroquias de Quireza, Tomonde, Castro, Aguasantas y Valongo.
El alcalde se dirigió a los vecinos a través de las redes sociales, donde dejó constancia de que la prestación y mantenimiento de estos servicios no es una competencia municipal, sino responsabilidad exclusiva de las operadoras de telecomunicaciones. No obstante, ante las numerosas quejas trasladadas por la vecindad y por los perjuicios ocasionados tanto a particulares como a empresas y servicios, el Concello decidió actuar y presentar los correspondientes escritos de protesta y reclamación ante ambas compañías.
Desed la administración local exigen una solución inmediata a la incidencia, así como explicaciones claras sobre las causas de la avería y las medidas adoptadas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
También reiteran su compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos y anuncian que continuarán realizando cuantas gestiones sean necesarias para que el servicio se restablezca con normalidad lo antes posible.
