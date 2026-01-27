Corazón de Cruces, puños de oro en Europa

A sus 15 años, la joven luchadora Uxía Teixeiro Vilanova, con profundas raíces familiares en el municipio de Vila de Cruces y residente en Cea, se ha posicionado en la élite del kickboxing continental de su categoría tras una actuación histórica en el último Campeonato de Europa ISKA celebrado en Malta. La deportista, que comenzó su andadura en este deporte a una edad muy temprana, recuerda sus inicios con naturalidad: «Compito desde los seis años, más o menos. No sé decir qué fue lo que me atrajo del kickboxing, pero sí que me acuerdo bien de que venían al colegio a enseñárnoslo en las actividades que se hacían por la tarde y me picó la curiosidad».

Aquella curiosidad escolar se transformó en un talento imparable que brilló con luz propia en tierras maltesas. Uxía logró alzarse con la medalla de oro en la modalidad de lightcontact, proclamándose campeona de Europa, y sumó además una medalla de plata en la categoría de K1 light, cerrando su participación con un balance de cinco victorias en seis combates. Roi, el hijo de su orgulloso maestro Claudio Mateo, del gimnasio Maokan de O Carballiño, donde la joven entrena desde que se decidió por este deporte, destaca la magnitud de lo logrado: «Compitió junto a mil personas en Malta, y en su categoría estaban un mínimo de ocho deportistas. Hizo muy buen campeonato, la verdad».

Tras este éxito internacional, Uxía Teixeiro no ha bajado el ritmo y encara este inicio de 2026 con nuevos y ambiciosos retos. Actualmente, se encuentra inmersa en una exigente preparación para el Campeonato Gallego de la especialidad, cita clave para acceder al campeonato estatal, su objetivo principal una vez que ha cumplido ya los 15 años. «La preparación para el Gallego la llevo bien pero hay que entrenar. Con dedicación y entreno pienso que podré conseguir clasificarme para el Nacional», afirma la joven luchadora con determinación una vez regresada del colegio al domicilio familiar de Cea. Desde su equipo técnico, la confianza en la progresión de la deportista, cuyos abuelos maternos residen en Vila de Cruces, es total ante el inminente compromiso de marzo. «Ahora sube de categoría y tiene en mente el Gallego, que es el clasificatorio para el Nacional. La vemos más que preparada y creemos que va a ser como todos los años, que va a arrasar», aseguran desde el gimnasio Maokan. Con el respaldo de su equipo y el orgullo de representar a su tierra, Uxía Teixeiro continúa consolidándose como la gran esperanza del kickboxing gallego para alcanzar el trono nacional.

Para este 2026, el panorama del kickboxing en España se define por una hoja de ruta estratégica que conecta los torneos regionales con la gran cita mundialista de Madrid en octubre, donde espera estar Uxía Teixeira formando parte del combinado nacional de su categoría. La deportista cruceña recuerda que en el ámbito autonómico, la cita más relevante es el Campeonato Gallego Xunta de Galicia 2026, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en Marín. Este evento no solo coronará a los mejores luchadores de la comunidad en todas las modalidades de Tatami Sport y Ring Sport, sino que funcionará como el filtro clasificatorio oficial y definitivo para los campeonatos nacionales de la Federación Española (FEKM).

Calendario

La actividad competitiva se complementa con un fuerte enfoque en la formación y el reconocimiento técnico al que tampoco es ajena la deportista con raíces cruceñas. El 8 de febrero, la delegación gallega tiene programados exámenes de grado oficiales en Melide, asegurando que los luchadores cuenten con el nivel técnico requerido antes de entrar en la fase intensiva de torneos. De este modo, la temporada 2026 se presenta como un ciclo ascendente donde el campeonato de Galicia en el mes de marzo sirve de motor inicial, seguido de los clasificatorios de España, con el objetivo final de alcanzar la gloria en el Mundial de Madrid, lo que sería un logro histórico para Teixeiro.

Con la mirada fija en el mes de marzo y el respaldo del gimnasio Maokan, Uxía Teixeiro no se conforma con lo logrado en Malta. La joven campeona encara el Gallego con la determinación de quien sabe que el éxito no es fruto de la casualidad, sino de una dedicación que empezó a los seis años y que ahora promete llevarla a lo más alto del podio de ámbito nacional.