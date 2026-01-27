El Concello estudia fijar siempre la Feira do Cocido a principios de marzo

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Turismo, Begoña Blanco, mantuvieron un encuentro de trabajo con los restaurantes participantes en el 28 Mes do Cocido así como con los establecimientos colaboradores, para agradecerles su decisivo apoyo a la continuidad de esta iniciativa que cada vez va a más y, al mismo tiempo, reforzar sinergias que permitan avanzar hacia la excelencia del cocido que se sirve y a la calidad de los productos que lo conforman, en el marco del compromiso de calidad al que están adheridos.

Crespo avanzó que tras el Carnaval se celebrará una reunión para ultimar aspectos del sello de calidad, para consensuarlo y garantizar que aquellos que no reúnan los requisitos establecidos no puedan pertenecer la esa marca. También planteó a los hosteleros la posibilidad de incorporar en sus cartas un cocido premium, una propuesta diferenciada y de calidad suprema que se ofrecería a un precio superior.

Además de incidir en la calidad del plato, se abordó el especial cuidado que se debe dar a patrocinadores y a productores que colaboran con la cita gastronómica. Se indicó que debería proponerse Ponte de la Boga, vino patrocinador de la feria, como vino recomendado este año

También se expuso la posibilidad de valorar en el futuro un cambio de fecha el día grande de la celebración para comienzos de marzo con el fin de evitar que cuadre tan cerca navideño (como sucede este año, que cae a 8 de febrero, y el próximo, a 31 de enero). Por último, les ofreció igualmente la opción de que adquieran algún cerdo de la colección Lalín Pork Art para exhibirlo delante de sus negocios.

En relación con la presentación del Cocido en Nueva York, el alcalde les explicó que esta celebración surge de la petición realizada por el lalinense José Gil, responsable de la Casa de Galicia ubicada en el barrio de Queens, que se va a jubilar y quiere que se celebre un Cocido de Lalín allí, que tendrá lugar a finales de abril, sin coste para el Concello. Precisó que será elaborado por cocineros de Lalín y en avanzó que se están buscando voluntarios, por lo que los hosteleros interesados deberán ponerse en contacto telefónico con el alcalde para proponérselo.Crespo hizo hincapié en la defensa del cocido porque eso es defender nuestros negocios y nuestros productos, no consiste en defender al ayuntamiento, «senón que é defender a nosa marca». Recalcó que «fóra de Lalín somos a san envexa dos concellos porque somos un concello con moita programación e dinamismo e iso ten unha repercusión moi positiva tanto na hostalería como nos negocios», manifestó. El encuentro, al que fueron invitados todos los establecimientos colaboradores en el Mes do Cocido, destacó según el gobierno municipal por la buena receptividad de los participantes.