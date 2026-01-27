Cerdedo e Carballedo terán dobre concurso polo Entroido
REDACCIÓN
O Concello de Cerdedo-Cotobade publicou onte as súas bases para o Concurso de Disfraces do Entroido 2026, unha iniciativa destinada a potenciar a creación artística e a participación cidadá nestas festas. O concurso está aberto a todas as idades e desenvolverase nos dous núcleos principais do municipio, Cerdedo e Carballedo.
O certame repartirá premios en metálico nas categorías individuais e parellas para infantil e adulto, e tamén para grupos de máis de dez persoas, cun máximo de dez grupos participantes. O festival comezará o domingo 15 de febreiro no Multiusos de Cerdedo, e continuará o sábado 21 no Pavillón de Carballedo cun desfile previo dende a Praza da Chan.
As persoas que desexen participar de xeito individual ou en parella poderán anotarse o mesmo día ou facelo previamente de forma presencial ou pola sede electrónica. Para os grupos a inscrición é obrigatoria e debe realizarse antes do 13 para o desfile de Cerdedo e do 20 para o de Carballedo, cunha lista con DNI e enderezo de todos os seus compoñentes.
