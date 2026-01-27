El CB A Estrada debuta con una victoria liguera
Se impuso al CB Laguna en Sevilla | El equipo es octavo y jugará en Estella los días 7 y 8 de marzo
REDACCIÓN
El Club Bádminton A Estrada regresó a la competición española en la Liga de Primera Nacional Bronce en Sevilla, obteniendo resultados diferentes con una victoria y dos derrotas en su primera manga. Tras enfrentarse a equipos como CB Poona, CB Laguna, y CB Tenerife, el club se sitúa en la octava posición de la clasificación, con la liga programada para reanudarse en marzo. El equipo gallego cierra esta primera fase en la octava posición tras medirse a rivales de gran nivel, incluyendo algunos de los favoritos al título. Con los nervios del debut superados y un balance de una victoria frente al CB Laguna y dos derrotas ante el CB Poona y el CB Tenerife, el conjunto estradense ya pone su mirada en la próxima cita de la competición liguera nacional, que tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo en la localidad navarra de Estella
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo