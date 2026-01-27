El CB A Estrada debuta con una victoria liguera

El Club Bádminton A Estrada regresó a la competición española en la Liga de Primera Nacional Bronce en Sevilla, obteniendo resultados diferentes con una victoria y dos derrotas en su primera manga. Tras enfrentarse a equipos como CB Poona, CB Laguna, y CB Tenerife, el club se sitúa en la octava posición de la clasificación, con la liga programada para reanudarse en marzo. El equipo gallego cierra esta primera fase en la octava posición tras medirse a rivales de gran nivel, incluyendo algunos de los favoritos al título. Con los nervios del debut superados y un balance de una victoria frente al CB Laguna y dos derrotas ante el CB Poona y el CB Tenerife, el conjunto estradense ya pone su mirada en la próxima cita de la competición liguera nacional, que tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo en la localidad navarra de Estella