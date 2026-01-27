El BNG pide una mejora integral del saneamiento municipal al PP

El BNG de Cerdedo-Cotobade exige al gobierno local que apruebe en este 2026 un plan de inversiones para realizar una mejora integral de la red de saneamiento municipal. La intención del grupo municipal nacionalista es revertir el abandono de la actual red, que se encuentra, a juicio de los nacionalistas, «nun estado lamentábel e de máxima gravidade, con serios problemas nas tubaxes e decantadoras». Según denuncia el portavoz municipal, Ernesto Filgueira, «hai continuas verteduras de augas de chuvia mesturadas con fecais en camiños e contornas naturais, fincas, ríos e regatos, que crean un grave problema de saúde». Defiende la necesidad de desarrollar un proyecto integral urgente, y destaca su preocupación por el «desleixo reiterado do PP». Además, destaca que existe una gran desigualdad entre vecinos, ya que hay muchas viviendas que ni siquiera tienen la red instalada. Por lo tanto, carecen de posibilidad de enganche, y a pesar de esto, reciben el cobro de la nueva tasa de saneamiento, que pasó de cero a 60 euros en noviembre de 2024.