Las primeras horas de Joseph en las comarcas transcurren sin incidencias reseñables

Las primeras horas de la jornada de alerta roja por el temporal Joseph en los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes han transcurrido sin incidentes reseñables. Los servicios de Emerxencias y Protección Civil de A Estrada, Lalín, Silleda y Forcarei no han tenido que realizar salidas ni durante la noche ni a lo largo de la mañana. Aun así, mantienen una vigilancia constante en las zonas próximas a ríos y en aquellos puntos con riesgo de anegamiento. Cabe destacar que ayer fue la primera vez que los vecinos de la zona recibían el aviso del sistema Es-Alert, una circunstancia que contribuyó a extremar la precaución. Prueba de ello es que durante la mañana en las calles se ve menor movimiento de vehículos y transeúntes, reflejo del seguimiento generalizado de las recomendaciones oficiales.

El paraguas no falta durante la realización de gestiones en el casco urbano lalinense esta mañana. / Bernabé/ Javier Lalín

En Lalín, por ejemplo, se ha procedido al corte del tráfico en las inmediaciones de Pozo do Boi, en Vilatuxe, un enclave que suele verse afectado por inundaciones. Además, a primera hora del día se revisaron y limpiaron sumideros para evitar atascos y la formación de bolsas de agua en el casco urbano.

Desde los servicios de emergencia también alertan de los problemas que podrían derivarse de posibles cortes de suministro eléctrico, especialmente en garajes de edificios, ya que la falta de luz impediría el funcionamiento de las bombas de achique y multiplicaría el riesgo de inundaciones.

En A Estrada, el Concello ha reforzado los medios municipales para afrontar la situación. El alcalde, Gonzalo Louzao, participó a primera hora en una reunión de coordinación con Emerxencias, Policía Local y brigadas de Obras, duplicando los efectivos de emergencias por turno, reforzando la presencia policial y dejando a las brigadas en alerta con maquinaria pesada y sistemas de bombeo, una medida que se adopta ante una alerta de este nivel por primera vez en más de 20 años.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha agradecido el intenso trabajo realizado durante el paso del temporal Ingrid por los equipos de vialidad invernal de la provincia, con especial mención a la zona norte y a las carreteras de Deza, las más afectadas. También destacó la labor del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que auxilió a conductores y trabajó de forma preventiva, incluido el embolsamiento de camiones en la A-52, así como la coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Demarcación de Carreteras en Galicia.

Durante el viernes y el sábado se aplicaron unas 150 toneladas de sal y cerca de 100.000 litros de salmuera, con más de una treintena de actuaciones en vías como la PO-534, PO-533, PO-902, PO-212, PO-203, PO-206, PO-840 y la AG-53. Con la mejora de la situación, el domingo se desactivó el nivel de alerta del Plan de Vialidad Invernal, que, según Losada, ha demostrado una planificación acertada y una elevada capacidad de respuesta.

Coches y camiones circulando por la N-525. / Bernabé/ Javier Lalín

En cuanto a la situación meteorológica actual, la alerta roja por lluvias continúa activa en el interior de Pontevedra, con las horas de mayor riesgo concentradas entre media mañana y la tarde. Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces fluviales ni a zonas inundables.