Presentación literaria en A Bandeira
El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira albergó ayer la presentación del número 20 de la revista cultural Nós, a xente do Redor. Se trata de una publicación impulsada por el movimiento cultural ourensano, integrado por creadores de distintas disciplinas, con el propósito de expandir la cultura, el arte y la memoria. En este número figuran artículos del silledense Juan Liñares, además de que la portada de la revista fue firmada por el pintor también trasdezano José Antonio Fondevila. El acto contó además con música en vivo.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo