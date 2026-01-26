Presentación literaria en A Bandeira

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira albergó ayer la presentación del número 20 de la revista cultural Nós, a xente do Redor. Se trata de una publicación impulsada por el movimiento cultural ourensano, integrado por creadores de distintas disciplinas, con el propósito de expandir la cultura, el arte y la memoria. En este número figuran artículos del silledense Juan Liñares, además de que la portada de la revista fue firmada por el pintor también trasdezano José Antonio Fondevila. El acto contó además con música en vivo.