El PP cruceño acusa al gobierno local de acudir a Fitur para «pasear y no trabajar»

El Partido Popular de Vila de Cruces ha denunciado con «absoluta contundencia» el viaje del gobierno local a la feria Fitur 2026, una visita que califica de «inútil», «sin contenido» y «sin resultados» para el municipio. Según el PP, la presencia institucional respondió únicamente a una política de «postureo», financiada con fondos públicos, y sin una estrategia real de promoción turística.

Los populares critican que el gobierno municipal acudiera a la feria sin estand propio, sin material turístico y sin propuestas concretas para dar a conocer Vila de Cruces. A su juicio, la delegación no fue a trabajar ni a defender los intereses del concello, sino «de paseo», tal y como, aseguran, reflejan las imágenes difundidas por los propios miembros del ejecutivo local.

El PP sostiene que esta valoración es compartida por agentes del sector turístico del municipio, como casas rurales, establecimientos hosteleros y promotores de la gastronomía local, que denuncian falta de apoyo, coordinación y proyecto por parte del Concello. En este sentido, subrayan que la promoción turística se mantiene gracias al esfuerzo del sector privado, que actúa como «embajador» durante todo el año.

La formación también carga contra la gestión de eventos y recursos, señalando el «fracaso» de la Feira do Galo de Nadal, el declive de la Festa do Galo de Curral, el abandono del Poboado Mineiro de Fontao y el mal estado de las áreas recreativas.