La Matanza do Porco más comunitaria

La matanza del cerdo comienza y acaba con aguardiente. Los primeros tragos caen temprano y son exclusivos para el matachín y sus ayudantes y con este licor se remata la comida después de una mañana de mucho trabajo comunitario. Como otras tareas propias de la vida en el rural gallego la matanza es motivo de encuentro, de cooperación vecinal y también de celebración. Así ha sido siempre y, aunque esta tradición tampoco es capaz de esquivar la era del procesado y del alimento fresco escondido detrás de un plástico, la excelencia sí tiene todavía su lugar reservado entre los que reivindican raíces y costumbres.

Un hombre disfrazado de cura "bendice" el animal. / Bernabé

La vigésimo sexta edición de la Matanza Tradicional do Porco de Lalín fue la primera organizada por cuatro pedanías. Botos, A Xesta, Vilanova y Donsión integran el área parroquial Vía da Prata y 150 vecinos de estos lugares se encargaron de que ayer no faltase detalle en una jornada de labor y fiesta. Lejos quedan los tiempos en los que los desesperados gritos del cerdo anunciaban a los vecinos de un lugar que en una casa era jornada de matanza. La ley de bienestar animal transformó esta tarea y el protagonista, un macho de raza lalaino bautizado como Toñito, llegó muerto a la casona de Mouriscade, en Vilanova. Un carro de madera con ruedas de hierro esperaba al cerdo para escenificar el proceso del sacrificio, con Santiago González como matachín. Este vecino del lugar de O Pazo (A Xesta) sangró el ejemplar que en canal arrojó un peso superior a los 200 kilos y a continuación comenzaron los trabajos de chamuscado y eviscerado.

La apreciada 'cacheira'. / Bernabé

Para que la piel del cerdo quede perfecta [este órgano tampoco se desperdicia pues de este omnívoro que alimenta a una familia todo el año no se desperdicia nada] el chamuscado debe hacerse con esmero y que las llamas que brotan de las carqueixas no abrasen partes blandas del animal como el vientre. Con las tripas camino de su limpieza para días después servir de envase natural para los embutidos, matachín y ayudantes se pegan el primer lingotazo de, en este caso, aguardiente de hierbas que también corta el intenso olor que emana el interior del cerdo. Bizcochos, torrezos, pan, chorizos asados y otras viandas se reparten entre la comunidad mientras la música de Os Trasnos de Doade amenizan una mañana gélida entre chaparrones, aunque la protección de algunos de los que se encargan de las labores de la jornada sea un chaleco encima de una camisa remangada.

Una mujer sirve aguardiente al matachín. / Bernabé

La jornada festiva continuó a media mañana en distintas estancias de la casona de finales del siglo XIX fundada por los López Gutiérrez, luego vendida a la Diputación y ahora en manos del Concello. Mientras algunos preparaban untos, picaban carne para chorizos, recortaban con mimo lacones y jamones, en la parte superior de la casa se improvisó una escuela antigua con mesas y pupitres y hasta una maestra que había desempeñado esta profesión hasta su jubilación.

Recreación de una escuela de época. / Bernabé

En una celebración como esta llegan a visualizarse la denominada teoría de los cuatro elementos, aunque por encima de todo se manifiesta la comunión vecinal, cuestión cada vez más difícil de lograr porque las aldeas se vacían y los oficios tradicionales agonizan. Lalín está siendo capaz de sostenerlo y por eso su cocido es mundialmente conocido por su calidad, la carne de cerdos como el que se sacrificó ayer en Mouriscade.

Noticias relacionadas

Crespo y pedáneos delante de la escultura conmemorativa. / Bernabé

Los menos familiarizados con este oficio fueron instruidos con los comentarios del cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, que repasó anécdotas y tradiciones en torno a la matanza y dio pinceladas sobre la historia de la casona. El periodista de Radio Lalín Gúmer Portas se encargó un año más de conducir el evento que remató con el descubrimiento de una escultura en la entrada principal al inmueble. Elaborada en piedra por el escultor O Vila, la pieza, con una silueta de un cerdo, recuerda que un 25 de enero de 2026 se celebró la primera matanza comunitaria entre más de una parroquia. La concurrida degustación con la que remató el día se hizo bajo una carpa al lado del nuevo laboratorio.